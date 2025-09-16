Во вторник, 16 сентября, состоится матч Лиги чемпионов, в котором «Атлетик» примет «Арсенал». Начало игры — в 19:45 мск. За ходом встречи можно следить в нашей онлайн-трансляции.

60' Мадуэке принял мягко длинную передачу, снова пробил с фланга и вратарь забрал мяч. Замена в составе басков и это первая замена за час игры! Унай Гомес выходит вместо Роберто Наварро.

57' Быстрая контратака, отобрал мяч Сансет, прекрасный момент создал, отдал на Инаки, пытался найти поддержку в центре, но партнёры оставили его один на один с защитой и всё-таки с шага сбил Москеру и пробил с фланга, при этом защитник прекрасно сыграл. Симон мяч забрал.

55' Дьёкереш и Мадуэке разыграли комбинацию в центре. Вторым темпом в штрафную подавал Райс, но мяч лишь перешёл на фланг. Затем после стыка с Весгой мяч достался Мадуэке, в центр сместился с края штрафной, пробил и в ближний угол.

55' Отметим и терпение главного арбитра, даёт идти в борьбу игрокам, при этом любую грубость убирает голосом или фолом. Жёлтую получил только Райс.

52' Хорош Мадуэке, и если в первом тайме пробегал по большой в надежде на прострел, то сейчас пробил в ближний, но отметить стоит и Вивиана, до конца сыграл защитник, и мяч достался его команде.

50' Сами выпустили атаку из-под контроля хозяева, а начиналось всё очень перспективно. Четыре нападающих против трёх защитников, Уильямс начал атаку и продолжение нашёл неудачное, хотя мог и сам атаковать. Мяч ушёл в аут после отбора Габриэля и как же он заряжает болельщиков и игроков эмоционально, браво капитан.

50' Аут в пользу игроков Артеты и отлично прессинговал Дьёкереш

48' Дьёкереш отлично оторвался от спины защитника, Райс здорово подал, но пробил мимо ворот. Мог вмешаться линейный если бы увидел толчок со стороны Дьёкереша. Будет удар от ворот.

47' Матч начался с опасного штрафного басков, теперь начинают лондонцы. Мадуэке в центре шёл в обыгрыш и получил по ногам.

47' Сансе подтолкнул Габриэля и пошёл эмоционально доказывать что-то арбитру.

46' Замен не наблюдается, команды продолжили игру теми же составами.

46' Команды заряжены, в центре поля собрались игроки «Арсенала», Деклан Райс эмоционально зарядил игроков. С центра начинают хозяева, и Симон тут же выносит мяч на половину поля соперника.

45+3' Первый тайм всё! Жаркий первый тайм в Бильбао подошёл к концу, мы увидели пару опасных моментов, много единоборств, рассечение Дьёкереша после столкновения с Тимбером. Команды готовы к началу ЛЧ и нам это доказывают, ждём такой же футбол во второй половине!

45+2' Напихал Габриэлю партнёр и по делу, в концовке даёт шанс хозяевам. Неудачно начал атаку и перехват. При этом от ноги же Габриэлся мяч попадает на угловой. С углового Сансет пробил головой мимо ворот.

45+2' Мадуэке с фланга атакует, отскочил мяч от защитника в нападающего и прострел не полчуился, будет аут. Это была ответная атака, после атаки басков. Резво заканчивают первый тайм.

45' Три минуты добавил Донатас Румшас. Первый тайм команды проводят огнено, надеемся темп сохранится.

42' Берингер пробил или простреливал, а не доработал Субименди. Быстрая атака после отбора мяча на Тимбере, в том моменте потерял кроссовок игрок. Уильямс отдал шикарную передачу на нападающего и кажется простреливал игрок, но его не понял Наварро, не стал до конца бежать, в подкате мог бы дотянуться.

40' Пока что есть силы у защитников Бильбао, с Мадуэке всегда игрок, видимо главный тренер смотрел прошлый матч «Арсенала» в АПЛ. Ряд небольших столкновений и эмоции начинают закипают. Столкнулись Эзе и Вивиан. Вивиан прводит первый матч в ЛЧ.

37' Деклан Райс не пропускает момента по ногам ударить защитника, до конца играет и подтолкнул его защитник после зафиксированного нарушения.

36' Видно как команды под устали, очень высокий темп, кажется перерыв необходим. Мадуэке нарушил правила, чуть жёстче чем нужно сыграл против Бойро нападающий.

35' На Дьёкереше сфолил Горосабль,не опасный штрафной, даже свободный удар. Пять раз сфолили баски и четыре гости.

33' Небольшая пауза, серьёзное рассечение на голове шведского нападающего. При этом статистика равная. По владению 65 на 35 в пользу гостей. Десять атак у «пушкарей» и 11 у басков. По одному угловому, также в передачах лучше дела у «Арсенала» 89 против 80 процентов. Вышел на поле Дьёкереш, сможет продолжить матч.

29' Штрафной метров с 35, с фланга, после фола на Мадуэке. Подача в центр штрафной, на втором этаже встретились Дьёкереш и Габриэль, не жалеют друг друга. Габриэль пробил и по мячу и по голове нападающего. Кажется будет замена.

27' Угловой после очередной атаки с фланга от Мадуэкке. Просыпаются фланговые нападающие, пока что Эзе не включился. Не могли довести до удара, Мадуэке подавал, очень плотно сыграли в защите хозяева.

25' Снова Дьёкереш! В стиле летучего голландца пробил швед, вторым темпом атакуют лондонцы и передача Тимбера, точно в голову, включаются «пушкари». Отмечаем игру защитников и как резко включился Дьёкерш в концовке.

22' Дьёкереш создаёт момент! Меррино отлично подхватил мяч, на шведа отправил мяч верхом, включил пятую передачу нападающий и немного не хватило, чтобы убежать от Вивиана. Пробил метров с 10 с фланга штрафной, Симон спокойно мяч забрал.

20' Отличный момент, практически из ничего создают лондонцы. Тимбер и Мадуэке мяч отбирают на фланге, Мадуэке в штрафную ворвался, но Горосабль в подкате чуть ли не разорвал мяч ударом. Эзе уже видел мяч в сетке ворот, замахнулся под удар но защита справляется. До этого Мадуэке наконец-то пробрался по флангу, и только после отбора соорудил опасный момент.

18' Казалось, опасный штрафной, метров с 35 подавал Хаурегисар, в штрафную отправил мяч, но никто его не понял, подача также не получилась. Райа вышел из ворот и мяч забрал.

17' Дьёкереш не смог выиграть борьбу у Вивиана без фола, почти все единоборства остаются за басками. Будет свободный удар, Унаи Симон далеко выбил мяч.

15' Хаурегисар подсел под защитника, перед штрафной лондонцев, будет свободный удар. «Арсенал» не торопится начинать атаки, владеют мячом, но скорость прессинга выше скорости передач, даже при владении 63 на 37 в пользу гостей, куда опаснее действуют хозяева.

13' Опасный угловой у ворот Райи. Очередной отбор и стремительная атака хозяев поля, Беренгер подобрал мяч в центре, разбежался, замахнулся метров с 22 и пробил прямо в Габриэля. Будет угловой.

12' Нельзя не отметить ошибки лондонцев, очень плотный прессинг, как говорят и голову не поднять, а значит будут моменты. Много ошибок при выходе из обороны.

10' Дьёкереш в ответной атаке с фланга, отдал передачу в центр, никого не нашёл в центре, плотно обороняются баски. Офсайд растроил потенциальные планы на атаку вторым темпом.

08' Пробил Адама Бойро после скидки пяточкой от Беренгуэра. Пробил мощно, но под удар выбежал защитник и заблокировал опасный момент.

06' Опасная атака у ворот Райи, сначала на фланг закинул мяч Горосабль, но атака дошла до центра штрафной, удар не получился, но опасный штрафной. Жёлтую получил Деклан Райс.

04' Перехват в центре поля от Бильбао. Весга перехватил передачу в центре, быстро развернули контратаку, до удара дело не дошло. Защита лондонцев на месте. При этом Наварро сфолил после длинной передачи. Свободный в пользу гостей.

03' Лондонцы контролируют мяч, отмечаем высокое давление от хозяев. Не дают быстро начать атаку баски.

01' Как и ожидалось, Нико Уильямс отсутствует в связи с травмой, Субименди находится на поле, для него матч очень важен, раньше он играл за «Реал Сосьедад».

