    Остановит ли «Атлетик» «Арсенал»?

    Атлетик — Арсенал: прогноз на футбол, Лига чемпионов, ставка за 1.92

    Прогноз и ставки на «Атлетик» — «Арсенал»
    Виктор Дьёкереш
    16 сентября в матче первого тура основного этапа Лиги чемпионов по футболу сыграют «Атлетик» и «Арсенал». Начало игры — в 19:45 мск. Ставка и прогноз на матч «Атлетик» — «Арсенал», коэффициенты, форма соперников и статистика.
    Футбол. Лига чемпионов. Этап лиги 16 Сентября 2025 года

    Атлетик

  • Бильбао
    •  Атлетик 19:45 Арсенал Лондон

    Арсенал Лондон

  • Лондон
    «Атлетик»

    Турнирное положение: «Атлетик» начинает выступления в основном раунде Лиге чемпионов благодаря четвертому месту в испанском первенстве прошлого сезона.

    Команда по итогам четырех туров Ла Лиги занимает вторую позицию с отставанием в три очка от лидера «Реала», тогда как третий «Хетафе» отстает по дополнительным показателям.

    Последние матчи: в предыдущей игре в рамках четвертого тура национальной лиги клуб дома проиграл «Алавесу» с результатом 0:1.

    Ранее коллектив в поединке, который был контрольным, теперь уже в домашних стенах также остался ни с чем, когда потерпел поражение от «Осасуны» (0:1).

    Не сыграют: травмированы — Эгилус, Исета, Ляпорт, Лекуэ, Прадос Диас, Нико Уильямс, дисквалифицирован — Альварес.

    Состояние команды: в двух последних матчах, один из которых был официальным, а один — товарищеским, «Атлетик» потерпел поражение.

    Такая форма обещает хозяевам плохие шансы даже на один балл, пусть даже и на своем поле, особенно если учесть преимущество соперника в классе.

    Шесть голов команды в Ла Лиге нового сезона забивали разные игроки.

    «Арсенал»

    Турнирное положение: «Арсенал», как и его соперник, только начинает выступления в Лиге чемпионов, куда он попал благодаря второму месту в АПЛ прошлого сезона.

    Команда по итогам четырех туров английского первенства занимает первую позицию, опережая сразу трех своих ближайших преследователей лишь по дополнительным показателям.

    • Последние матчи: в своей последней игре в рамках четвертого тура национального чемпионата клуб на своем поле со счетом 3:0 разгромил «Ноттингем Форест».

    Перед этим коллектив в третьем туре английской Премьер-лиги остался без очков, когда теперь уже в чужих стенах потерпел поражение от «Ливерпуля» (0:1).

    Не сыграют: травмированы — Жезус, Хаверц, Эдегор, Сака и Салиба, дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в пяти последних матчах, которые пришлись на разные турниры, «Арсенал» выиграл четыре раза при одной победе.

    Это говорит о хороших шансах гостей увезти домой все три очка, пусть даже и на чужом поле, особенно если учесть преимущество в классе над соперником.

    Виктор Дьёкереш — лучший бомбардир команды в АПЛ текущего сезона с тремя голами.

    Статистика для ставок

    • в трех из четырех последних матчей «Атлетика» забивала только одна команда

    • в четырех из шести последних матчей «Арсенала» забивали больше 2,5 голов

    • в четырех из пяти последних матчей «Арсенал» выиграл.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Арсенал» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.92. Ничья — в 3.50, победа «Атлетика» — в 4.05.

    ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 2.05 и 1.77.

    Прогноз: в четырех из пяти последних матчей гости выиграли. Так было и в их двух из трех последних выездных поединков.

    При этом хозяева проиграли в двух последних матчах.

    Ставка: «Арсенал» победит за 1.92.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито больше 2,5 голов, ведь так было в четырех из шести последних матчей гостей.

    Ставка: тотал больше 2,5 голов за 2.05

