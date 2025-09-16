Атлетик — Арсенал: прогноз на футбол, Лига чемпионов, ставка за 1.92

16 сентября в матче первого тура основного этапа Лиги чемпионов по футболу сыграют «Атлетик» и «Арсенал». Начало игры — в 19:45 мск. Ставка и прогноз на матч «Атлетик» — «Арсенал», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Атлетик»

Турнирное положение: «Атлетик» начинает выступления в основном раунде Лиге чемпионов благодаря четвертому месту в испанском первенстве прошлого сезона.

Команда по итогам четырех туров Ла Лиги занимает вторую позицию с отставанием в три очка от лидера «Реала», тогда как третий «Хетафе» отстает по дополнительным показателям.

Последние матчи: в предыдущей игре в рамках четвертого тура национальной лиги клуб дома проиграл «Алавесу» с результатом 0:1.

Ранее коллектив в поединке, который был контрольным, теперь уже в домашних стенах также остался ни с чем, когда потерпел поражение от «Осасуны» (0:1).

Прогнозы и ставки на Лигу чемпионов

Не сыграют: травмированы — Эгилус, Исета, Ляпорт, Лекуэ, Прадос Диас, Нико Уильямс, дисквалифицирован — Альварес.

Состояние команды: в двух последних матчах, один из которых был официальным, а один — товарищеским, «Атлетик» потерпел поражение.

Такая форма обещает хозяевам плохие шансы даже на один балл, пусть даже и на своем поле, особенно если учесть преимущество соперника в классе.

Шесть голов команды в Ла Лиге нового сезона забивали разные игроки.

«Арсенал»

Турнирное положение: «Арсенал», как и его соперник, только начинает выступления в Лиге чемпионов, куда он попал благодаря второму месту в АПЛ прошлого сезона.

Команда по итогам четырех туров английского первенства занимает первую позицию, опережая сразу трех своих ближайших преследователей лишь по дополнительным показателям.

Последние матчи: в своей последней игре в рамках четвертого тура национального чемпионата клуб на своем поле со счетом 3:0 разгромил «Ноттингем Форест».

Перед этим коллектив в третьем туре английской Премьер-лиги остался без очков, когда теперь уже в чужих стенах потерпел поражение от «Ливерпуля» (0:1).

Не сыграют: травмированы — Жезус, Хаверц, Эдегор, Сака и Салиба, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в пяти последних матчах, которые пришлись на разные турниры, «Арсенал» выиграл четыре раза при одной победе.

Это говорит о хороших шансах гостей увезти домой все три очка, пусть даже и на чужом поле, особенно если учесть преимущество в классе над соперником.

Виктор Дьёкереш — лучший бомбардир команды в АПЛ текущего сезона с тремя голами.

Статистика для ставок

в трех из четырех последних матчей «Атлетика» забивала только одна команда

в четырех из шести последних матчей «Арсенала» забивали больше 2,5 голов

в четырех из пяти последних матчей «Арсенал» выиграл.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Арсенал» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.92. Ничья — в 3.50, победа «Атлетика» — в 4.05.

ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 2.05 и 1.77.

Прогноз: в четырех из пяти последних матчей гости выиграли. Так было и в их двух из трех последних выездных поединков.

При этом хозяева проиграли в двух последних матчах.

Ставка: «Арсенал» победит за 1.92.

Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито больше 2,5 голов, ведь так было в четырех из шести последних матчей гостей.

Ставка: тотал больше 2,5 голов за 2.05