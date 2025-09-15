1-й тайм Комо — ДженоаОнлайн
ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Сеск Фабрегас«Комо» — «Дженоа»: онлайн, прямая трансляция матча Серии А
  • 19:44
    • Умтити завершил карьеру в 31 год
  • 19:20
    • «Авангард» обыграл «Динамо» Минск в КХЛ
  • 14:03
    • ФИФА объединит сентябрьский и октябрьский перерывы на матчи сборных
  • 21:41
    • Кудашов может покинуть пост главного тренера «Динамо» М
  • 20:30
    • Гол Джамилова обеспечил «Нефтехимику» победу над «Енисеем»
    Все новости спорта

    Алонсо: Мы начинаем выступление в Лиге чемпионов с огромным волнением от предстоящего матча

    Футбол Календарь Лиги чемпионов Прогнозы на Лигу чемпионов Лига чемпионов Футбол Испании Реал Мадрид Футбол Франции Марсель
    Главный тренер «Реала» Хаби Алонсо высказался о предстоящем матче против «Марселя» в Лиге чемпионов.

    Хаби Алонсо
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Хаби Алонсо

    «Мы начинаем выступление в Лиге чемпионов с огромным волнением от предстоящего матча. Это событие везде является особенным, здесь же, на "Бернабеу", тем более. Люди горят желанием двигаться вперёд, продолжать расти. Завтра нас ждёт серьёзный соперник.

    Помогает ли или создаёт давление тот факт, что у нашего клуба больше всего титулов в Лиге чемпионов? Это факт, это неоспоримо. Это честь, мотивация, ответственность, с которой ты живёшь, которая тебе нравится, и, когда ты приходишь и надеваешь футболку или тренируешься, понимаешь, ради чего ты трудишься. Это привилегия», — приводит слова Алонсо Mundo Deportivo.

    Команды сыграют между собой завтра, 16 сентября. Начало игры — в 22:00 мск.

    Читайте также

    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Реал» легко обыграет «Марсель»?
  • «Реал» Мадрид — «Марсель». Прогноз и ставки
  • 2.00
    •
  • «Акрон» остановит свое падение?
  • «Акрон» — «Локомотив». Прогноз и ставки
  • 1.94
    •
  • Команды не забьют больше двух голов?
  • «Бенфика» — «Карабах». Прогноз и ставки
  • 2.32
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьФрибет €130 только по промо LS1W ИгратьБонус $1500 + 150 FS новым игрокам ИгратьБонус $350 на второй депозит
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    6.43
  • Экспресс дня 15 сентября
  • Сегодня в 22:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Реал Мадрид — Марсель
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  1.94
  • Прогноз на матч Акрон — Локомотив
  • Футбол
  • Завтра в 18:45
    •  2.32
  • Прогноз на матч Бенфика — Карабах
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  1.81
  • Прогноз на матч ЦСКА — Спартак
  • Хоккей
  • Завтра в 19:30
    •  1.92
  • Прогноз на матч Атлетик — Арсенал
  • Футбол
  • Завтра в 19:45
    •  1.95
  • Прогноз на матч Тоттенхэм — Вильярреал
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  1.96
  • Прогноз на матч Захарова — Кырстя
  • Теннис
  • Завтра в 09:30
    •  2.01
  • Прогноз на матч Кристал Пэлас — Миллуолл
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры