    «Сассуоло» — «Лацио»: онлайн, прямая трансляция матча Серии А
  • 20:37
    «ПСЖ» уверенно обыграл «Ланс»

    Футбол Календарь Лиги 1 Прогнозы на Лигу 1 Лига 1 Футбол Франции ПСЖ Ланс Метц Анже
    Завершились два матча 4-го тура французской Лиги 1.

    Брадли Баркола
    Брадли Баркола

    Чемпион страны «ПСЖ» не испытал проблем в матче против «Ланса» — 2:0.

    Главным героем встречи стал Брадли Баркола, забивший на 15-й и 51-й минутах. В обоих случаях ему ассистировал нападающий Витинья.

    Календарь и таблица Лиги 1

    «Мец» и «Анже» сыграли вничью — 1:1.

    Уже на 14-й минуте экс-полузащитник ЦСКА Жан-Филипп Гбамен вывел хозяев вперед.

    Гости смогли уйти от поражения на 90-й минуте после точного удара Химада Абделли.

    Футбол. Франция. Лига 1
    Метц — Анже 1:0
    Гол: 1:0 Жан-Филипп Гбамин (14') Метц: Коффи Куао, Терри Йегбе, Бенжамен Стамбули (Жесси Деменге, 85'), Жан-Филипп Гбамин, Альфа Амаду Туре, Бубакар Траоре, Георгий Цитаишвили (Георгий Абуашвили, 72'), Готье Эн, Ибу Сане (Шейх Сабали, 73'), Хабиб Диалло, Jonathan Fischer Анже: Эрве Коффи, Лилиан Раолисоа (Жюстен Калумба, 80'), Флоран Анен (Жак Экоми, 61'), Жордан Лефор, Карлан Аркус, Луи Мутон (Химад Абделли, 72'), Яссин Белькдим, Харис Белькебла, Шериф Сидики (Lanroy Machine, 61'), Усман Камара, Peter Prosper Предупреждение: Харис Белькебла (45 + 2')

    «ПСЖ» продолжает уверенно лидировать в чемпионате Франции с 12 очками. «Ланс» (6), «Анже» (5) идут в середине таблицы, а «Мец» (1) ее замыкает.

