У «Крыльев» 9 очков, с которыми они занимают 10-е место в таблице. Клуб не выигрывает уже 4 тура, имея две ничьи и два поражения.
«Сочи» с момента старта сезона не выиграл ни одного матча. Команда смогла набрать только один пункт. Гости занимают последнее место и даже в случае победы они не смогут изменить свое положение в таблице.
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- Букмекеры предлагают 2.10 на победу «Крыльев Советов», 3.45 на ничью и 3.55 на победу «Сочи».
- Прогноз экспертов LiveSport с коэффициентом 1.80 можно почитать здесь.
- Искусственный интеллект сделал ставку на крупную победу «Крыльев» со счетом 4:0.
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча «Крылья Советов» — «Сочи» смотрите на LiveCup.Run.
Смотреть матч онлайнНужны: регистрация и любой депозит
Бонус 600EURНовым игрокам
Там же можно найти ссылки на прямые трансляции многих других матчей в разных видах спорта.