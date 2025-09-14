1-й таймРома— ТориноОнлайн
ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Роман Абрамович74 обвинения против «Челси»: чем грозит клубу дело эпохи Абрамовича
  • 10:37
    • «Реал» намерен подать жалобу в ФИФА на судейство в испанском футболе
  • 07:55
    • Мбаппе: В «Реале» чувствую себя очень комфортно
  • 13:23
    • Защитник Лоди расторг контракт с «Аль-Хилалем» в одностороннем порядке
  • 12:07
    • В «Динамо» подчеркнули, что доверяют Карпину
  • 08:30
    • Гвардиола: С тех пор как я возглавил «Манчестер Сити», мы всегда выглядели сильнее «МЮ»
    Все новости спорта

    «Крылья Советов» — «Сочи»: смотреть онлайн в прямом эфире

    Футбол РПЛ Футбол России Крылья Советов Сочи Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ
    В матче 8-го тура российской Премьер-лиги «Крылья Советов» примут «Сочи». Поединок состоится 14 сентября в 14:30 по мск.

    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей

    У «Крыльев» 9 очков, с которыми они занимают 10-е место в таблице. Клуб не выигрывает уже 4 тура, имея две ничьи и два поражения.

    «Сочи» с момента старта сезона не выиграл ни одного матча. Команда смогла набрать только один пункт. Гости занимают последнее место и даже в случае победы они не смогут изменить свое положение в таблице.

    Календарь и таблица РПЛ

    Прогнозы и ставки

    Информация для ставок:

    • Букмекеры предлагают 2.10 на победу «Крыльев Советов», 3.45 на ничью и 3.55 на победу «Сочи».

    • Прогноз экспертов LiveSport с коэффициентом 1.80 можно почитать здесь.

    • Искусственный интеллект сделал ставку на крупную победу «Крыльев» со счетом 4:0.

    Трансляция матча

    Прямую трансляцию матча «Крылья Советов» — «Сочи» смотрите на LiveCup.Run.

    Смотреть матч онлайнНужны: регистрация и любой депозит
    Бонус 600EURНовым игрокам

    Там же можно найти ссылки на прямые трансляции многих других матчей в разных видах спорта.

    Читайте также

    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • В манчестерском дерби не выявят сильнейшего?
  • «Манчестер Сити» — «Манчестер Юнайтед». Прогноз и ставки
  • 4.10
    •
  • «Бернли» навяжет борьбу действующим чемпионам Англии?
  • «Бернли» — «Ливерпуль». Прогноз и ставки
  • 1.87
    •
  • Справится ли «Зенит» с «Балтикой»?
  • «Балтика» — «Зенит». Прогноз и ставки
  • 2.55
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьФрибет €130 только по промо LS1W ИгратьБонус $1500 + 150 FS новым игрокам ИгратьБонус $350 на второй депозит
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    5.11
  • Экспресс дня 14 сентября
  • Сегодня в 19:00
    •  4.10
  • Прогноз на матч Манчестер Сити — Манчестер Юнайтед
  • Футбол
  • Сегодня в 18:30
    •  1.87
  • Прогноз на матч Бернли — Ливерпуль
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.55
  • Прогноз на матч Балтика — Зенит
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  1.87
  • Прогноз на матч ПСЖ — Ланс
  • Футбол
  • Сегодня в 18:15
    •  2.05
  • Прогноз на матч Ростов — ЦСКА
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  2.37
  • Прогноз на матч Барселона — Валенсия
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.45
  • Прогноз на матч Ак Барс — Металлург Мг
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  3.50
  • Прогноз на матч Милан — Болонья
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры