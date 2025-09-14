В матче 8-го тура российской Премьер-лигипримут. Поединок состоится 14 сентября в 14:30 по мск.

У «Крыльев» 9 очков, с которыми они занимают 10-е место в таблице. Клуб не выигрывает уже 4 тура, имея две ничьи и два поражения.

«Сочи» с момента старта сезона не выиграл ни одного матча. Команда смогла набрать только один пункт. Гости занимают последнее место и даже в случае победы они не смогут изменить свое положение в таблице.

Календарь и таблица РПЛ

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Букмекеры предлагают 2.10 на победу «Крыльев Советов», 3.45 на ничью и 3.55 на победу «Сочи».

Прогноз экспертов LiveSport с коэффициентом 1.80 можно почитать здесь.

Искусственный интеллект сделал ставку на крупную победу «Крыльев» со счетом 4:0.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Крылья Советов» — «Сочи» смотрите на LiveCup.Run.

Смотреть матч онлайн Нужны: регистрация и любой депозит Бонус 600EUR Новым игрокам

Там же можно найти ссылки на прямые трансляции многих других матчей в разных видах спорта.