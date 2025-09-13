Худшее дерби Манчестера: почему от «Юнайтед» и «Сити» не стоит ждать шоу

Как обстоят дела у «Манчестер Юнайтед»?

Вот первая строчка материала ESPN, написанного Робом Доусоном две недели назад: «Рубен Аморим говорит, что планирует остаться главным тренером "Манчестер Юнайтед", но признает, что не может гарантировать, что сохранит работу после международной паузы».

Если что, он всё еще у руля. Возможно, благодаря голу Бруну Фернандеша на 97-й минуте матча против «Бернли» (3:2) на «Олд Траффорд». Атмосфера в клубе настолько мрачная, что домашняя победа над командой, которую многие считают главным аутсайдером сезона, воспринимается как возможный переломный момент.

Ранее была тактическая доска Аморима, ставшая мемом после серии пенальти в матче против «Гримсби Таун» в Кубке лиги. Было поражение от «Арсенала», который даже не включил первую передачу и еле-еле завел мотор. Была ничья с «Фулхэмом». Кроме того, Беньямин Шешко, за которого заплатили 76,5 млн евро, еще ни разу не выходил на поле с первых минут в рамках АПЛ.

И всё же, если взглянуть на турнирную таблицу, то окажется, что «Манчестер Юнайтед» даже не худшая команда в своем городе. У них четыре очка после трех матчей.

А «Манчестер Сити»? Два поражения в трех турах. Ранее в истории АПЛ был лишь один случай, когда будущий чемпион начинал подобным образом.

«Я не Месси. Я не выйду на поле и не начну выигрывать матч за матчем, таща команду за собой», — заявил лидер «горожан» Родри, пропустивший прошлый сезон из-за травмы колена.

Предыдущее дерби Манчестера, которое состоялось в апреле, получилось максимально унылым: нулевая ничья, где «Сити» не нанес ни одного удара по воротам за последние 20 минут, а обе команды не создали ни единого опасного момента.

И хотя матч на «Этихаде» в это воскресенье вряд ли окажется столь же безжизненным, календарь свел команды в момент, когда обе они выглядят слабее всего с тех пор, когда шейхи из ОАЭ стали владельцами «Ман Сити».

Накануне, возможно, худшего дерби Манчестера разберемся, как мы к этому пришли — и почему одна сторона города, похоже, ближе к тому, чтобы выбраться из кризиса, чем другая.

Краткая современная история «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед»

Всё, что вам нужно знать, отражено на этом графике: он показывает среднее количество очков за игру у обоих манчестерских клубов за каждый 10-месячный отрезок начиная с 2008 года.

Среднее количество очков за игру у «МЮ» и «Ман Сити» за каждый 10-месячный отрезок начиная с 2008 года espn.com

Начнём с «Сити». После смены владельца кривая взлетает вверх и доходит до знаменитого «AGUEROOOOOOOO» в 2012 году. Затем наступает застой при Роберто Манчини, новый подъем при Мануэле Пеллегрини, а потом снова спад — вплоть до 2016-го, когда приходит Пеп Гвардиола.

Что было дальше? Немедленный рывок к результатам, которых достигала лишь одна команда за всю историю Премьер-лиги. Во времена пандемии показатели просели, но затем последовал возврат к трем подряд чемпионствам с 2022 по 2024 год.

В начале прошлого сезона всё было относительно стабильно, но теперь включены все тревожные звоночки. Хотя с 2008-го результаты порой падали даже ниже, сейчас средний показатель очков за 10 месяцев стал самым низким со времен первого сезона Гвардиолы.

Что касается «Юнайтед», то у них всё еще хуже: показатель за 10 месяцев — минимальный не только с 2008 года, но и со времен основания Премьер-лиги.

В начале нашего отсчета клуб находился, пожалуй, на пике эпохи сэра Алекса Фергюсона. «Манчестер Юнайтед» выиграл Лигу чемпионов в 2008-м, а затем еще дважды выходил в финал — в 2009 и 2011 годах. В те же три сезона команда брала титул в Англии, но чемпионство 2011-го принесло лишь 80 очков — это минимальный показатель среди всех победителей чемпионата в XXI веке. Это открыло путь для «Ман Сити», который вырвал титул в 2012 году. «Юнайтед» подписали Робина ван Перси, получили от него лишь один топ-сезон и в финальном году Фергюсона взяли еще один титул.

Дальше же мы видим отличный пример того, что прогресс никогда не бывает линейным. С 2013 года по сегодняшний день результаты «Манчестер Юнайтед» упали с уровня чемпионских до ниже средних: команда набирает на одно очко меньше за матч, что в пересчете на сезон означает минус 40 очков.

Хотя падение не было плавным: резкое ухудшение случилось при Дэвиде Мойесе, а затем всё повторялось при следующих четырех наставниках — Луи ван Гале, Жозе Моуринью, Уле-Гуннаре Сульшере и Эрике тен Хаге. В каждом случае было краткосрочное улучшение, но потом снова спад.

И это приводит нас к сегодняшнему дню, к «Манчестер Юнайтед» под руководством Аморима. Здесь не было даже минимального всплеска — падение началось с первого дня.

Почему один из «Манчестеров» ближе к восстановлению, чем другой

Мы уже сравнивали «Манчестер Юнайтед» с «Даллас Ковбойз» — и да, сделаем это снова.

«Ковбойз» — самая популярная спортивная франшиза в самом популярном виде спорта США. Им просто невозможно быть скучными: если они становятся скучными, это воспринимается как национальный кризис — «почему "Даллас Ковбойз" такие скучные? »

Тем временем «Индианаполис Кольтс» могут спокойно существовать в том же среднем состоянии — ни хорошо, ни плохо — и никому до этого нет дела.

Понимаете, к чему мы ведем? То же самое относится и к «Юнайтед», только в масштабе самого популярного вида спорта в мире.

Но здесь есть разница: колоссальное неравенство в футболе делает посредственность «Юнайтед» гораздо более серьезным институциональным провалом, чем 50% побед у «Ковбойз». Если «Манчестер Юнайтед» не борется за чемпионство в Англии и Лигу чемпионов, значит, что-то пошло ужасно не так. И да — это значит, что уже более десяти лет всё идет ужасно не так.

Но из-за популярности и «Ковбойз», и «Манчестер Юнайтед» эти команды словно обречены существовать в крайностях. Поэтому общественное мнение о них почти всегда оказывается ошибочным. Например, «Ковбойз» перед стартом сезона-2025 обменяли, возможно, своего лучшего игрока Майку Парсонса. Казалось, конец света, пора расформировывать клуб... И тут они едва не обыграли действующих чемпионов Супербоула «Филадельфию Иглз».

С «Юнайтед» постоянно происходит одно и то же: их записывают в претенденты на титул после пары удачных матчей, будь то при Жозе Моуринью, Уле-Гуннаре Сульшере или Эрике тен Хаге. Знаем об этом наверняка, потому что сами писали об этом чуть больше двух лет назад в статье под названием «Нет, "Манчестер Юнайтед" не участвует в чемпионской гонке Премьер-лиги». Тогда посыпалось море гневных комментариев, а через несколько недель команда проиграла «Ливерпулю» со счётом 0:7. А в следующем сезоне финишировала на восьмом месте.

Однако верно и обратное: когда «Юнайтед» плохи, на деле всё может быть не так ужасно, как кажется. Возможно, именно так обстоят дела сейчас.

Не хотим сказать, что «Манчестер Юнайтед» хороши или что Рубен Аморим — их спаситель. Но главная проблема команды в этом сезоне — это скорее обычная статистическая дисперсия, которая у любой другой команды мира со временем выравнивается.

За три матча «Юнайтед» нанесли 58 ударов — на 14 больше, чем любая другая команда лиги. По показателю ожидаемых голов они — первые.

Единственная беда в том, что всё это превратилось лишь в четыре реальных гола — столько же, сколько у «Вест Хэма» и «Бернли».

Есть в этом ирония: «Юнайтед» подписал двух игроков — Матеуса Кунью и Брайана Мбёмо, которые в прошлом сезоне значительно превосходили свои показатели xG, и тут же столкнулся с проблемами в реализации. Но это не будет продолжаться бесконечно. Никто не оправдывает поражение от «Гримсби Таун», но реализуй они моменты в том матче — и, возможно, никто бы о нем сейчас не вспоминал.

Да, «Юнайтед» далеки от борьбы за титулы, их политика формирования состава явно не способствует этому. Но всё же в прошлом сезоне команда заняла 15-е место, а сейчас, даже с проблемами в атаке, они уже на шесть позиций выше после трех туров. Для команды, которая забила всего 44 гола за весь прошлый сезон, игра в атаке уже выглядит заметно лучше.

У «Манчестер Сити», напротив, всё гораздо тревожнее: проблемы прошлого сезона никуда не исчезли.

В прошлом году они пропускали в среднем 1,2 гола за игру и позволяли соперникам делать по 20 касаний в своей штрафной — значительно выше, чем в предыдущие семь сезонов. Каждая потеря мяча превращалась в пожар. Клуб потратил этим летом немало денег, но почти ничего из этого не было направлено на решение главной проблемы: устаревающий и малоподвижный центр поля.

Новички Райан Шерки и Тиджани Рейндерс хороши с мячом, но слабы без него. Райан Айт-Нури неплох в обороне, но левый фланг и не нуждался в усилении.

И вот результат: за три матча «Сити» в среднем пропускает 1,3 гола при 1,3 xGA, а соперники сделали уже 22 касания в их штрафной. И это при том, что календарь был несложным: соперники заняли восьмое, 16-е и 17-е места в прошлом сезоне. Похоже, в клубе были уверены, что Родри решит все проблемы. Но сам Родри уже открыто намекает: это была ошибка.

Да, Гвардиола неоднократно находил решения тактических задач. Но скоро исполнится год с тех пор, как Родри выбыл, а тренер всё еще не нашел способа исправить проблему.

Прогнозы и ставки на АПЛ

«Сити» способен вернуться в чемпионскую гонку, но букмекеры и аналитические модели теперь ставят их лишь на третье место в списке претендентов на титул, и они куда ближе к «Челси», который занимает четвертое место, чем к «Ливерпулю» и «Арсеналу».

Что касается «Юнайтед», то в начале сезона аналитики Sporting Index прогнозировали им 59 очков. Сейчас планка поднялась до 60. После всего шума и паники фактически ничего не изменилось.