Ройс стал президентом клуба Медиалиги

Марко Ройс Фото: globallookpress.com
34-летний игрок стал президентом команды Legacy Ballers, которая выступает в Медиалиге Лукаса Подольски Baller League.
Ройс еще не закончил футбольную карьеру и сейчас играет в американской МЛС за «Лос-Анджелес Гэлакси». Теперь ему придется совмещать обе должности.
Baller League — один из самых популярных медиафутбольных проектов в Европе. Некоторыми клубами руководят экс-партнеры Марко Ройса по сборной Германии Кристоф Крамер, Макс Крузе и Кевин-Принс Боатенг.
Baller League основали Лукас Подольски и Матс Хуммельс, игры проходят в формате 6х6 по оригинальным правилам.