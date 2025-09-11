Ройс стал президентом клуба Медиалиги

Знаменитый немецкий полузащитникполучил руководящую должность в клубе Медиалиги.

34-летний игрок стал президентом команды Legacy Ballers, которая выступает в Медиалиге Лукаса Подольски Baller League.

Ройс еще не закончил футбольную карьеру и сейчас играет в американской МЛС за «Лос-Анджелес Гэлакси». Теперь ему придется совмещать обе должности.

Baller League — один из самых популярных медиафутбольных проектов в Европе. Некоторыми клубами руководят экс-партнеры Марко Ройса по сборной Германии Кристоф Крамер, Макс Крузе и Кевин-Принс Боатенг.

Baller League основали Лукас Подольски и Матс Хуммельс, игры проходят в формате 6х6 по оригинальным правилам.