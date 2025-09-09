ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
    Александер ДжикуРазорвал контракт с «Фенербахче» ради «Спартака». Джику перебрался в РПЛ
  • 23:52
    • Португалия вырвала победу у Венгрии, Роналду забил гол
  • 23:40
    • Англия разгромила Сербию, Кейн забил гол
  • 23:34
    • Норвегия забила 11 мячей Молдове, у Холанна — пента-трик
  • 22:22
    • Минское «Динамо» всухую одолело «Спартак»
  • 22:03
    • «Сочи» одержал волевую победу над «Динамо» М в матче КХЛ
    Ребров: Не вышло выиграть, создавать достаточно моментов

    Футбол ЧМ-2026 Сборная Украины Футбол Украины Сборная Азербайджана
    Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров высказался о матче против Азербайджана (1:1).

    Сергей Ребров
    Сергей Ребров

    «Впечатление по игре? Не вышло выиграть, создавать достаточно моментов. К сожалению, мы начали нагружать штрафную соперника только в последние 15 минут. Надо было раньше это делать. Понимаю, что было тяжело с пятью защитниками.

    Поле было очень тяжелым, чтобы создавать моменты. Соперник совсем иначе играл, не так, как с Исландией. Сыграли очень компактно, не оставляли никаких зон. Но это не оправдание. Мы должны были больше нагружать штрафную, больше создавать моментов. К сожалению, не получилось.

    Два пенальти сбили игру? Да, сбило, когда пенальти поставили нам. Но когда ставят пенальти на третьей минуте, я не думаю, что это что-то меняет в игре. Это решение арбитра, его проверяли VAR — не могу его комментировать. Я очень расстроен, что мы не выиграли, что не создали достаточно моментов. Болельщикам — терпения, ждать следующей игры, мы всё будем делать для победы», — сказал Ребров на пресс-конференции.

    Прогнозы и ставки на ЧМ-2026

    После этого матча Азербайджан занимает 4-е место в своей группе (1 очко). Украина — на 3-й позиции (1).

