Нагельсманн: Я не собираюсь менять стиль игры из‑за критики в СМИ

Главный тренер сборнойответил на вопрос о том, как относится к критике в СМИ.

«Боюсь ли я потерять работу в случае проигрыша? Страх — это всегда плохо. Я хочу побеждать в каждом матче. Попробуем это сделать в воскресенье. Важна команда, а не я. Я убежден, что мы сыграем лучше, чем в четверг.

Я не читал никаких публикаций. Думаю, я достаточно умен, чтобы понимать, что пишут в СМИ. Я знаю, как это работает. Если бы мы сыграли плохо, но победили, критики было бы на 50% меньше. Я должен принять критику. Я не собираюсь менять стиль игры из‑за нее, иначе я бы уже был тренером команды журналистов», — приводит слова Нагельсманна Kicker.

Напомним, что сборная Германии проиграла Словакии со счетом 0:2 в матче группового этапа квалификации чемпионата мира 2026-го года.

В следующем матче «бундестим» сыграет против Северной Ирландии сегодня, 7-го сентября в 21:45 по мск.