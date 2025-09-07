ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
    Нагельсманн: Я не собираюсь менять стиль игры из‑за критики в СМИ

    Футбол ЧМ-2026 Сборная Германии Футбол Германии
    Главный тренер сборной Германии Юлиан Нагельсманн ответил на вопрос о том, как относится к критике в СМИ.

    Юлиан Нагельсманн — главный тренер сборной Германии

    «Боюсь ли я потерять работу в случае проигрыша? Страх — это всегда плохо. Я хочу побеждать в каждом матче. Попробуем это сделать в воскресенье. Важна команда, а не я. Я убежден, что мы сыграем лучше, чем в четверг.

    Я не читал никаких публикаций. Думаю, я достаточно умен, чтобы понимать, что пишут в СМИ. Я знаю, как это работает. Если бы мы сыграли плохо, но победили, критики было бы на 50% меньше. Я должен принять критику. Я не собираюсь менять стиль игры из‑за нее, иначе я бы уже был тренером команды журналистов», — приводит слова Нагельсманна Kicker.

  • Владислав Прусов: Сборная Италии — последний шанс Гаттузо проявить себя
  • Комментатор Okko Спорт в эксклюзивном интервью для LiveSport.Ru — о предстоящих матчах отбора ЧМ-2026
  • 04/09/2025

    • Напомним, что сборная Германии проиграла Словакии со счетом 0:2 в матче группового этапа квалификации чемпионата мира 2026-го года.

    В следующем матче «бундестим» сыграет против Северной Ирландии сегодня, 7-го сентября в 21:45 по мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке.

