ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Владислав ПрусовВладислав Прусов: Сборная Италии — последний шанс Гаттузо проявить себя
  • 23:48
    • Германия потерпела гостевое поражение от Словакии, Северная Ирландия одолела Люксембург
  • 23:44
    • Польша спаслась от поражения в гостевом матче против Нидерландов
  • 23:39
    • Испания и Бельгия одержали разгромные победы в гостях
  • 22:01
    • Сборная России сыграла вничью с Иорданией в товарищеском матче
  • 21:41
    • Пальцев перешел в «Краснодар»
    Все новости спорта

    Германия потерпела гостевое поражение от Словакии, Северная Ирландия одолела Люксембург

    Футбол ЧМ-2026 Сборная Северной Ирландии Сборная Словакии Сборная Германии Футбол Германии Сборная Люксембурга
    Завершились два матча отборочного раунда ЧМ-2026.

    Давид Ганцко
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Давид Ганцко

    Словакия на своем поле одолела Германию — 2:0.

    Голами в составе словаков отметились Давид Ганцко и Давид Стрелец на 42-й и 55-й минутах встречи.

    Футбол. ЧМ-2026. Отбор. Европа. Группа A
    Словакия — Германия 2:0
    Голы: 1:0 Давид Ганцко (42'), 2:0 Давид Стрелец (55') Словакия: Мартин Дубравка, Норберт Дьёмбер, Любомир Шатка, Милан Шкриньяр, Давид Ганцко, Матуш Беро, Станислав Лоботка, Ондрей Дуда (Ласло Бенеш, 90'), Давид Стрелец (Роберт Боженик, 83'), Лео Сауэр (Любомир Тупта, 83'), David Duris (Томаш Риго, 66') Германия: Оливер Бауман, Йозуа Киммих, Максимилиан Миттельштадт, Жонатан Та, Антонио Рюдигер, Ннамди Коллинз (Давид Раум, 46'), Флориан Вирц, Леон Горецка, Ангело Штиллер (Надим Амири, 60'), Ник Вольтемаде, Серж Гнабри (Карим Адейеми, 66') Предупреждения: Антонио Рюдигер (61'), Карим Адейеми (89'), Ласло Бенеш (90 + 3'), Максимилиан Миттельштадт (90 + 3')

    В параллельной встрече Северная Ирландия в гостях Люксембург — 3:1.

    Голами в составе победителей отметились Джейми Рид (7'), Ши Чарльз (46') и Джастин Девенни (70'). Гол престижа у хозяев на счету Аймана Дардари на 30-й минуте.

    Люксембург играл в меньшинстве с 66-й минуты после удаления Сеида Корача.

    Футбол. ЧМ-2026. Отбор. Европа. Группа A
    Люксембург — Северная Ирландия 1:3
    Голы: 0:1 Джейми Райд (8'), 1:1 Айман Дардари (30'), 1:2 Шей Чарльз (46'), 1:3 Джастин Девенни (70') Люксембург: Антони Морис, Лоран Жанс, Энес Махмутович, Сеид Корач, Дирк Карлсон, Леандро Баррейро Мартинс, Матиас Олесен (Enzo Duarte, 89'), Данель Синани, Флориан Бонерт (Мика Пинту, 81'), Айман Дардари (Эдвин Муратович, 81'), Tomas Cruz (Ивандро Боргес Санчес, 65') Северная Ирландия: Бэйли Пикок-Фаррел, Конор Брэдли (Джейми Донли, 77'), Оуэн Тоал (Руэри Макконвилл, 77'), Трай Хам, Айзек Прайс (Дион Чарльз, 84'), Джастин Девенни, Алистер Маккэнн, Шей Чарльз, Патрик Макнейр (Джордж Сэвилл, 84'), Джейми Райд (Каллум Маршалл, 69'), Ethan Galbraith Предупреждения: Сеид Корач (6'), Алистер Маккэнн (18'), Флориан Бонерт (35'), Данель Синани (45 + 1'), Сеид Корач (66')

    Североирландцы и словаки с 3 очками возглавляют группу, Люксембург и Германия пока очков не набрали и замыкают квартет.

    Читайте также

    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Дания начнет отбор к ЧМ-2026 с уверенной победы?
  • Дания— Шотландия. Прогноз и ставки
  • 1.98
    •
  • Сколько мячей забьют хорваты?
  • Фарерские острова — Хорватия. Прогноз и ставки
  • 1.85
    •
  • Забить получится у всех
  • Узбекистан — Кыргызстан. Прогноз и ставки
  • 2.74
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьФрибет €130 только по промо LS1W ИгратьБонус $1500 + 150 FS новым игрокам ИгратьБонус $350 на второй депозит
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.36
  • Экспресс дня 5 сентября
  • Сегодня в 21:45
    •  1.98
  • Прогноз на матч Дания— Шотландия
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  1.85
  • Прогноз на матч Фарерские острова — Хорватия
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.74
  • Прогноз на матч Узбекистан — Кыргызстан
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  1.85
  • Прогноз на матч Исландия — Азербайджан
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.05
  • Прогноз на матч Греция — Беларусь
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  1.87
  • Прогноз на матч Локомотив — Трактор
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.88
  • Прогноз на матч Гаити — Гондурас
  • Футбол
  • Завтра в 03:00
    •  2.08
  • Прогноз на матч Тринидад и Тобаго — Кюрасао
  • Футбол
  • Завтра в 03:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры