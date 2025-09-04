Германия потерпела гостевое поражение от Словакии, Северная Ирландия одолела Люксембург

Завершились два матча отборочного раунда ЧМ-2026.

Словакия на своем поле одолела Германию — 2:0.

Голами в составе словаков отметились Давид Ганцко и Давид Стрелец на 42-й и 55-й минутах встречи.

Футбол. ЧМ-2026. Отбор. Европа. Группа A Словакия — Германия 2:0 Голы: 1:0 Давид Ганцко (42'), 2:0 Давид Стрелец (55') Словакия: Мартин Дубравка, Норберт Дьёмбер, Любомир Шатка, Милан Шкриньяр, Давид Ганцко, Матуш Беро, Станислав Лоботка, Ондрей Дуда (Ласло Бенеш, 90'), Давид Стрелец (Роберт Боженик, 83'), Лео Сауэр (Любомир Тупта, 83'), David Duris (Томаш Риго, 66') Германия: Оливер Бауман, Йозуа Киммих, Максимилиан Миттельштадт, Жонатан Та, Антонио Рюдигер, Ннамди Коллинз (Давид Раум, 46'), Флориан Вирц, Леон Горецка, Ангело Штиллер (Надим Амири, 60'), Ник Вольтемаде, Серж Гнабри (Карим Адейеми, 66') Предупреждения: Антонио Рюдигер (61'), Карим Адейеми (89'), Ласло Бенеш (90 + 3'), Максимилиан Миттельштадт (90 + 3')

В параллельной встрече Северная Ирландия в гостях Люксембург — 3:1.

Голами в составе победителей отметились Джейми Рид (7'), Ши Чарльз (46') и Джастин Девенни (70'). Гол престижа у хозяев на счету Аймана Дардари на 30-й минуте.

Люксембург играл в меньшинстве с 66-й минуты после удаления Сеида Корача.

Футбол. ЧМ-2026. Отбор. Европа. Группа A Люксембург — Северная Ирландия 1:3 Голы: 0:1 Джейми Райд (8'), 1:1 Айман Дардари (30'), 1:2 Шей Чарльз (46'), 1:3 Джастин Девенни (70') Люксембург: Антони Морис, Лоран Жанс, Энес Махмутович, Сеид Корач, Дирк Карлсон, Леандро Баррейро Мартинс, Матиас Олесен (Enzo Duarte, 89'), Данель Синани, Флориан Бонерт (Мика Пинту, 81'), Айман Дардари (Эдвин Муратович, 81'), Tomas Cruz (Ивандро Боргес Санчес, 65') Северная Ирландия: Бэйли Пикок-Фаррел, Конор Брэдли (Джейми Донли, 77'), Оуэн Тоал (Руэри Макконвилл, 77'), Трай Хам, Айзек Прайс (Дион Чарльз, 84'), Джастин Девенни, Алистер Маккэнн, Шей Чарльз, Патрик Макнейр (Джордж Сэвилл, 84'), Джейми Райд (Каллум Маршалл, 69'), Ethan Galbraith Предупреждения: Сеид Корач (6'), Алистер Маккэнн (18'), Флориан Бонерт (35'), Данель Синани (45 + 1'), Сеид Корач (66')

Североирландцы и словаки с 3 очками возглавляют группу, Люксембург и Германия пока очков не набрали и замыкают квартет.