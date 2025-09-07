1-й таймГрузия — БолгарияОнлайн
    Хвича КварацхелияГрузия — Болгария. Онлайн, прямая трансляция
  • 11:20
    • Мойзес летом мог перейти в «Спартак»
  • 13:55
    • ЦСКА интересен полузащитник «Бока Хуниорс»
  • 12:58
    • «ПСЖ» направил завявление сборной Франции на фоне травм Дембеле и Дуэ
  • 11:05
    • Беллингем на следующей неделе может начать тренировки с мячом
  • 07:54
    • Анисимова прокомментировала поражение в финале US Open 2025
    Все новости спорта

    Стала известна причина увольнения Моуринью из «Фенербахче»

    Футбол Суперлига Турции Футбол Турции Фенербахче
    Президент «Фенербахче» Али Коч рассказал, чем руководствовался, когда увольнял главного тренера Жозе Моуринью.

    Жозе Моуринью
    Жозе Моуринью

    «Мы обсуждали с Моуринью, что в конце сезона нам нужно играть в более доминирующем стиле. Была задача набрать 99 очков и забить 99 голов. Не так страшно, что мы вылетели от "Бенфики" в квалификации Лиги чемпионов, но неприемлемо было то, как это произошло. Это заставило меня подумать, что наша команда продолжит играть так же, как в минувшем сезоне, поэтому мы попрощались с Моуринью», — цитирует Коча журналист Ягыз Сабунчуоглу.

  • Ни минуты покоя: пять вариантов работы для Моуринью после «Фенербахче»
  • Пойдёт по протоптанной дорожке или откроется новым возможностям?
  • 30/08/2025

    • 62-летний португальский специалист был освобожден от своей должности 29 августа сразу после вылета из ЛЧ от «Бенфики» (0:0, 0:1). Ему была выплачена неустойка в размере 15 млн евро. Моуринью возглавлял «Фенербахче» с июня 2024 года.

    Читайте также

    Прогнозы на спорт
  • Катар и Россия забьют друг другу
  • Катар — Россия. Прогноз и ставки
  • 3.50
    •
  • Сможет ли Бельгия разгромить Казахстан?
  • Бельгия — Казахстан. Прогноз и ставки
  • 2.13
    •
  • Синнер обыграет Алькараса и защитит титул чемпиона US Open?
  • Синнер — Алькарас. Прогноз и ставки
  • 2.36
    •
    Все прогнозы
