Стала известна причина увольнения Моуринью из «Фенербахче»

Президент «Фенербахче»рассказал, чем руководствовался, когда увольнял главного тренера

«Мы обсуждали с Моуринью, что в конце сезона нам нужно играть в более доминирующем стиле. Была задача набрать 99 очков и забить 99 голов. Не так страшно, что мы вылетели от "Бенфики" в квалификации Лиги чемпионов, но неприемлемо было то, как это произошло. Это заставило меня подумать, что наша команда продолжит играть так же, как в минувшем сезоне, поэтому мы попрощались с Моуринью», — цитирует Коча журналист Ягыз Сабунчуоглу.

62-летний португальский специалист был освобожден от своей должности 29 августа сразу после вылета из ЛЧ от «Бенфики» (0:0, 0:1). Ему была выплачена неустойка в размере 15 млн евро. Моуринью возглавлял «Фенербахче» с июня 2024 года.