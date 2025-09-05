ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
    Корнаухов заявил, что сборная России не готова к футболу Карпина

    Футбол Товарищеские матчи Сборная России Футбол России Сборная Иордании
    Бывший футболист ЦСКА Олег Корнаухов высказался о ничейном результате сборной России в товарищеской встрече против Иордании (0:0).

    Валерий Карпин — главный тренер сборной России
    Валерий Карпин — главный тренер сборной России

    «Не то что разочаровали. Сама по себе команда сырая, (не готова) к футболу Карпина, который требует хорошей сыгранности. Ребята собраны со всех клубов, и мало времени сыграть именно в этот футбол.

    Увидели команду, которая поедет на финальную часть чемпионата мира. Да, возросло количество сборных, но Иордания — команда немного другого уровня в плане скорости и агрессии. Да, мы играли с Сербией и Камеруном, но они не играют в такой футбол», — сказал Корнаухов «Матч ТВ».

  Россия — Иордания 0:0. Онлайн, прямая трансляция
  Нулевая ничья между Россией и Иорданией в Москве
  • Вчера

    • В следующем контрольном поединке сборная России встретится с Катаром 7-го сентября.

