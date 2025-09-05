Корнаухов заявил, что сборная России не готова к футболу Карпина

Бывший футболиствысказался о ничейном результате сборнойв товарищеской встрече против(0:0).

«Не то что разочаровали. Сама по себе команда сырая, (не готова) к футболу Карпина, который требует хорошей сыгранности. Ребята собраны со всех клубов, и мало времени сыграть именно в этот футбол.

Увидели команду, которая поедет на финальную часть чемпионата мира. Да, возросло количество сборных, но Иордания — команда немного другого уровня в плане скорости и агрессии. Да, мы играли с Сербией и Камеруном, но они не играют в такой футбол», — сказал Корнаухов «Матч ТВ».

В следующем контрольном поединке сборная России встретится с Катаром 7-го сентября.