    Грузия — Турция. Онлайн, прямая трансляция
    Россия — Иордания. Онлайн, прямая трансляция

    20:00

    Футбол Товарищеские матчи Сборная России Футбол России Сборная Иордании

    Валерий Карпин — главный тренер сборной России
    Валерий Карпин — главный тренер сборной России

    До матча

    19:50 Сейчас будет на стадионе выступление с песней «Жди меня домой»

    19:42 Следующий матч сборная России встретится с обидчиками иорданцев в финале Кубка Азии-2023 в лице команды Катара.

    19:27 Максим Глушенков выйдет с капитанской повязкой в составе сборной России.

    19:22 Всем привет! Сегодня состоится матч между Россией и Иорданией, которая является серебряным призером предыдущего Кубка Азии. Матч пройдет в Москве на стадионе «Лукойл Арена».

    Стартовые составы

    Россия: Максименко, Вахания, Литвинов, Морозов, Горшков, Обляков, Черников, Баринов, Глушенков, Воробьёв, Мостовой

    Россия

    Российская сборная с 2021-го года не принимает участие в отборочных этапах к чемпионатам мира и Европы, ограничиваясь товарищескими играми. За это время подопечные Валерия Карпина сыграли 20 встреч, в которых одержали 12 побед, 7 раз сыграли вничью и один раз проиграли олимпийской сборной Египта в 2023-м году.

    В этом году россияне провели четыре встречи, в которых были повержены Гренада (5:0), Замбия (5:0) и Беларусь (4:1), а также была зафиксирована «мировая» с Нигерией — 1:1.

    Иордания

    Иордания в данный момент является действующим вице-чемпионом Азии, дойдя в 2023-м году до финала континентального первенства, уступив в решающей встрече Катару (1:3).

    В июне иорданцы также обеспечили себе выход в финальную часть чемпионата мира-2026, заняв 2-е место в группе с Южной Кореей, Ираком, Оманом, Палестиной и Кувейтом. В июньских встречах команда Жамаля Селлами разгромила в гостях Оман (3:0) и проиграл дома Ирак (0:1).

    Личные встречи

    Команды межу собой никогда прежде не встречались.

    Эксперты LiveSport.Ru составили прогноз на матч с коэффициентом 2.00.

