Карпин прокомментировал ничейный результат сборной России в матче с Иорданией

Главный тренер сборнойвысказался о ничьей национальной команды в товарищеском матче против(0:0).

«В первом тайме привыкали к полю и к скоростям. Может, немного отвыкли. Был быстрый мяч, также чуть‑чуть в первом тайме не ожидали от соперника интенсивности при отборе, хотя смотрели и предупреждали. Было много потерь и все моменты, подходы к штрафной были после наших потерь.

После 60‑й минуты побыстрее стал футбол? С выходом четверых свежих игроков — Батракова, Кругового, Сильянова и Глебова, они добавили скорости. Стал быстрее ходить мяч, быстрее стали принимать решения и, соответственно, пошел другой футбол», — сказал Карпин «Матч ТВ».

В следующем товарищеском матче сборная России сыграет против Катара 7-го сентября.