Шикунов — об уходе Дуарте: Значит, он не подходил Станковичу

Бывший президентвысказался об уходе защитникаиз московского клуба.

«Если "Спартак" берет кого-то на замену Дуарте, значит, он не подходил Станковичу. Так положено. Если кто-то гарантированно сильнее, это нормальная ситуация. У "Спартака" маловато центральных защитников: Бабич, Литвинов и молодой Гузиев. Значит, на замену Дуарте должен прийти футболист серьезного уровня», — приводит слова Шикунова «Чемпионат».

Ранее стало известно, что парагваец перешел из московского клуба в бразильский «Сантос».

Дуарте присоединился к «Спартаку» зимой 2023 года, перейдя из «Серро Портеньо». За московский клуб он провел 67 матчей во всех турнирах и записал на свой счет одну голевую передачу.

В текущем сезоне защитник выходил на поле семь раз.