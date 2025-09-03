ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
    Александр ФилинАлександр Филин: Надеюсь, «Балтика» сможет закончить сезон ещё выше
  • 12:07
    • «Спартак» заплатит за Джику 5 млн евро
  • 17:24
    • «Енисей» и «Шинник» поделили очки в матче Первой лиги
  • 16:59
    • Алехандро Бальде получил травму на тренировке
  • 14:57
    • Российские болельщики смогут бесплатно посетить матч против Катара
  • 14:15
    • «Спартак» подтвердил переход Алексиса Дуарте в «Сантос»
    Шикунов — об уходе Дуарте: Значит, он не подходил Станковичу

    Бывший президент «Спартака» Александр Шикунов высказался об уходе защитника Алексиса Дуарте из московского клуба.

    Алексис Дуарте
    Алексис Дуарте

    «Если "Спартак" берет кого-то на замену Дуарте, значит, он не подходил Станковичу. Так положено. Если кто-то гарантированно сильнее, это нормальная ситуация. У "Спартака" маловато центральных защитников: Бабич, Литвинов и молодой Гузиев. Значит, на замену Дуарте должен прийти футболист серьезного уровня», — приводит слова Шикунова «Чемпионат».

    Ранее стало известно, что парагваец перешел из московского клуба в бразильский «Сантос».

    Дуарте присоединился к «Спартаку» зимой 2023 года, перейдя из «Серро Портеньо». За московский клуб он провел 67 матчей во всех турнирах и записал на свой счет одну голевую передачу.

    В текущем сезоне защитник выходил на поле семь раз.

