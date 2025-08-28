После первого тура команды не получили особого рывка по таблице. «Лечче» сыграл вничью с «Дженоа» и набрал одно очко. «Милан» на своем поле сенсационно проиграл «Кремонезе» и остался без набранных баллов.
В последних пяти играх «Милан» ни разу не уступил «Лечче». Клуб выиграл четыре раза и добился одной ничьи. После поражения в первом туре «россонери» нужны очки. Выиграют ли они сегодня?
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- Котировки букмекеров составляют 6.30 и 1.63 соответственно.
- Эксперты LiveSport рассказали, сможет ли «Милан» добыть сегодня 3 очка.
- Искусственный интеллект считает, что «Милан» победит 3:0.
Трансляция матча
