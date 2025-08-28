1-й таймГамбург ― Санкт-ПаулиОнлайн
    «Гамбург» ― «Санкт-Паули». Онлайн, прямая трансляция
    «Лечче» — «Милан»: смотреть онлайн в прямом эфире

    Футбол Серия A Футбол Италии Лечче Милан Календарь Серии А Прогнозы на Серию А
    Матч второго тура итальянкой Серии А «Лечче» примет «Милан». Событие состоится 29 августа в 21:45 мск.

    После первого тура команды не получили особого рывка по таблице. «Лечче» сыграл вничью с «Дженоа» и набрал одно очко. «Милан» на своем поле сенсационно проиграл «Кремонезе» и остался без набранных баллов.

    В последних пяти играх «Милан» ни разу не уступил «Лечче». Клуб выиграл четыре раза и добился одной ничьи. После поражения в первом туре «россонери» нужны очки. Выиграют ли они сегодня?

    Прогнозы и ставки

    Информация для ставок:

    • Котировки букмекеров составляют 6.30 и 1.63 соответственно.

    • Эксперты LiveSport рассказали, сможет ли «Милан» добыть сегодня 3 очка.

    • Искусственный интеллект считает, что «Милан» победит 3:0.

    Трансляция матча

    Прямую трансляцию матча «Лечче» — «Милан» смотрите на LiveCup.Run.

    Там же можно найти ссылки на прямые трансляции многих других матчей в разных видах спорта.

