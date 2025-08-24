Головин выйдет в стартовом составе «Монако» на матч против «Лилля»

Стали известны стартовые составына матч 2-го тура французской Лиги 1.

«Лилль»: Озер, Менье, Нгой, Александро, Перро, Мукай, Андре, Буадди, Харальдссон, Андраде, Жиру.

«Монако»: Градецки, Тезе, Дайер, Мависса, Кайо Эндрик, Камара, Закария, Аклиуш, Минамино, Головин, Балоган.

Матч между этими командами состоится сегодня, 24-го августа в 21:45 по мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке.

В 1-м туре нового сезона Лиги 1 «Лилль» сыграл вничью с «Брестом» (3:3), а «Монако» обыграл «Гавр» (3:1).