    Андрей Талалаев«Сочи» — «Балтика». Онлайн, прямая трансляция
  • 21:18
    • Головин выйдет в стартовом составе «Монако» на матч против «Лилля»
  • 20:25
    • «МЮ» упустил победу в матче с «Фулхэмом»
  • 19:26
    • ЦСКА одержал уверенную победу над «Акроном» в матче РПЛ
  • 16:52
    • «Краснодар» в гостях разгромил «Крылья Советов»
  • 20:18
    • «Тулуза», «Страсбург» и «Ланс» выиграли свои матчи в Лиге 1
    Все новости спорта

    Головин выйдет в стартовом составе «Монако» на матч против «Лилля»

    «Лилль» — «Монако»: составы, коэффициенты, прогноз

    Футбол Календарь Лиги 1 Прогнозы на Лигу 1 Лига 1 Футбол Франции Лилль Монако
    Стали известны стартовые составы «Лилля» и «Монако» на матч 2-го тура французской Лиги 1.

    Александр Головин — полузащитник «Монако»
    Александр Головин — полузащитник «Монако»

    «Лилль»: Озер, Менье, Нгой, Александро, Перро, Мукай, Андре, Буадди, Харальдссон, Андраде, Жиру.

    «Монако»: Градецки, Тезе, Дайер, Мависса, Кайо Эндрик, Камара, Закария, Аклиуш, Минамино, Головин, Балоган.

    ${VrezNews1}

    Матч между этими командами состоится сегодня, 24-го августа в 21:45 по мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке. .VrezNews1 /football/2025/08/17/monaco_havre_review/

    В 1-м туре нового сезона Лиги 1 «Лилль» сыграл вничью с «Брестом» (3:3), а «Монако» обыграл «Гавр» (3:1).

