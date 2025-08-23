Marca: Хаби Алонсо уверен в игре Винисиуса Жуниора

Статус нападающегов мадридскомостанется неизменным, несмотря на влияние в командеи спад формы бразильца в последние месяцы.

Как пишет Marca, главный тренер «сливочных» Хаби Алонсо считает 25-летнего Винисиуса одним из основных игроков и не планирует выдвигать его из стартового состава. Тренер также рассчитывает, что бразилец в ближайшем времени вернёт себе лучшую игровую форму.

Однако в клубе растет беспокойство из-за того, что контракт Винисиуса с «Реалом» пока не продлён, хотя ранее продление казалось вопросом времени. По информации источников, переговоры о новой сделке приостановились из-за финансовых разногласий: Винисиус требует зарплату около 20 миллионов евро в год после уплаты налогов.

В прошлом сезоне Винисиус принял участие в 58 матчах во всех турнирах, забил 22 гола и отдал 19 результативных передач.