ПерерывЛокомотив — РостовОнлайн
ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Дмитрий Воробьёв«Локомотив» — «Ростов». Онлайн, прямая трансляция
  • 18:12
    • «Зенит» разгромил махачкалинское «Динамо» на своем поле
  • 16:32
    • «Тоттенхэм» всухую обыграл «Манчестер Сити» в гостях
  • 15:54
    • «Спартак» в гостях оказался сильнее «Рубина»
  • 19:15
    • «Авангард» всухую обыграл «Локомотив» в матче Кубка Блинова
  • 18:35
    • «Унион» обыграл «Штутгарт», «Аугсбург» одолел в гостях «Фрайбург»
    Все новости спорта

    «Унион» обыграл «Штутгарт», «Аугсбург» одолел в гостях «Фрайбург»

    Футбол Календарь Бундеслиги Прогнозы на Бундеслигу Бундеслига Футбол Германии Унион Берлин Штутгарт Фрайбург Аугсбург
    Завершились две встречи 1-го тура Бундеслиги.

    ФК «Унион Берлин»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    ФК «Унион Берлин»

    «Унион» на своем поле обыграл «Штутгарт» — 2:1.

    Дублем в составе победителей отметился Ильяс Анса на 18-й и 45+4-й минутах встречи. Тьягу Томаш забил гол престижа на 86-й минуте, но швабов ни на что более не хватило.

    Футбол. Германия. Бундеслига
    Унион — Штутгарт 2:1
    Голы: 1:0 Ильяс Анса (18'), 2:0 Ильяс Анса (45 + 4'), 2:1 Тьягу Томаш (86') Унион: Фредерик Реннов, Данило Дуки, Леопольд Кверфельд, Том Роте, Кристофер Триммель (Йосип Юранович, 84'), Рани Хедира, Яник Хаберер (Алекс Краль, 67'), Андраш Шефер, Роберт Сков (Деррик Кён, 67'), Андрей Илич, Ильяс Анса (Оливер Бёрк, 75') Штутгарт: Александр Нюбель, Максимилиан Миттельштадт, Юлиан Хабот (Рамон Хендрикс, 83'), Лука Жакес, Йоша Вагноман (Крис Фюрих, 71'), Джейми Левелинг, Ангело Штиллер, Атакан Каразор (Lazar Jovanovic, 84'), Эрмедин Демирович (Тьягу Томаш, 65'), Ник Вольтемаде, Дениз Ундав Предупреждения: Кристофер Триммель (26'), Дениз Ундав (34'), Эрмедин Демирович (36'), Яник Хаберер (51'), Йоша Вагноман (52'), Рани Хедира (58'), Андрей Илич (82'), Джейми Левелинг (83')

    «Унион» в следующем туре сыграет в гостях у дортмундской «Боруссии» 31 августа, «Штутгарт» днем ранее примет другую «Боруссию» — из Менхенгладбаха

    Календарь и таблица Бундеслиги

    В параллельной встрече «Фрайбург» дома проиграл «Аугсбургу» со счетом 1:3.

    В составе победителей Димитриос Яннулис (32'), Крислен Матсима (42') и Мариус Вольф (45+2'). «Фрайбург» отыграл один мяч благодаря реализованному пенальти в исполнении Винченцо Грило на 58-й минуте.

    Футбол. Германия. Бундеслига
    Фрайбург — Аугсбург 1:3
    Голы: 0:1 Димитрис Яннулис (32'), 0:2 Крислен Матсима (42'), 0:3 Мариус Вольф (45 + 2'), 1:3 Винченцо Грифо (пенальти) (58') Фрайбург: Ноа Атуболу, Лукас Кюблер, Маттиас Гинтер, Филипп Линхарт, Кристиан Гюнтер (Жорди Макенго, 81'), Иоганн Манзамби (Дерри Шерхант, 81'), Максимилиан Эггештайн, Yuito Suzuki (Мерлин Рёль, 70'), Винченцо Грифо, Эрен Динкчи (Cyriaque Irie, 60'), Лукас Хёлер Аугсбург: Финн Дамен, Димитрис Яннулис (Филлип Тиц, 60'), Робин Фелльхауэр (Арне Майер, 87'), Кевен Шлоттербек, Джеффри Гауэлеу, Крислен Матсима, Элиас Саад (Эльвис Реджбечай, 70'), Хан-Ноа Массенго, Мерт Кёмюр, Кристиян Якич, Мариус Вольф (Цедрик Цезигер, 86') Предупреждения: Эрен Динкчи (37'), Кристиан Гюнтер (40'), Маттиас Гинтер (45 + 6'), Крислен Матсима (50'), Мерт Кёмюр (61'), Филлип Тиц (68'), Мариус Вольф (86'), Эльвис Реджбечай (90 + 5'), Cyriaque Irie (90 + 6')

    «Аугсбург» примет «Баварию» в следующем туре 30 августа, «Фрайбург» на следующий день сыграет в гостях против «Кельна».

    Читайте также

    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Железнодорожники» уверенно победят?
  • «Локомотив» — «Ростов». Прогноз и ставки
  • 2.30
    •
  • «Матрасники» не заметят «Эльче»
  • «Атлетико» — «Эльче». Прогноз и ставки
  • 2.85
    •
  • У «Динамо» будут проблемы и с «Пари НН»?
  • «Динамо» — «Пари НН». Прогноз и ставки
  • 2.18
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьФрибет €130 только по промо LS1W ИгратьБонус $1500 + 150 FS новым игрокам ИгратьБонус $350 на второй депозит
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    5.08
  • Экспресс дня 23 августа
  • Сегодня в 22:30
    •  2.30
  • Прогноз на матч Локомотив — Ростов
  • Футбол
  • Сегодня в 18:30
    •  2.85
  • Прогноз на матч Атлетико — Эльче
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  2.18
  • Прогноз на матч Динамо — Пари НН
  • Футбол
  • Сегодня в 20:45
    •  2.60
  • Прогноз на матч Леванте — Барселона
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  1.95
  • Прогноз на матч Сассуоло — Наполи
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  1.75
  • Прогноз на матч Арсенал — Лидс
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  2.25
  • Прогноз на матч Фулхэм — Манчестер Юнайтед
  • Футбол
  • Завтра в 18:30
    •  2.09
  • Прогноз на матч Лилль — Монако
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры