«Унион» обыграл «Штутгарт», «Аугсбург» одолел в гостях «Фрайбург»

Завершились две встречи 1-го тура Бундеслиги.

«Унион» на своем поле обыграл «Штутгарт» — 2:1.

Дублем в составе победителей отметился Ильяс Анса на 18-й и 45+4-й минутах встречи. Тьягу Томаш забил гол престижа на 86-й минуте, но швабов ни на что более не хватило.

Футбол. Германия. Бундеслига Унион — Штутгарт 2:1 Голы: 1:0 Ильяс Анса (18'), 2:0 Ильяс Анса (45 + 4'), 2:1 Тьягу Томаш (86') Унион: Фредерик Реннов, Данило Дуки, Леопольд Кверфельд, Том Роте, Кристофер Триммель (Йосип Юранович, 84'), Рани Хедира, Яник Хаберер (Алекс Краль, 67'), Андраш Шефер, Роберт Сков (Деррик Кён, 67'), Андрей Илич, Ильяс Анса (Оливер Бёрк, 75') Штутгарт: Александр Нюбель, Максимилиан Миттельштадт, Юлиан Хабот (Рамон Хендрикс, 83'), Лука Жакес, Йоша Вагноман (Крис Фюрих, 71'), Джейми Левелинг, Ангело Штиллер, Атакан Каразор (Lazar Jovanovic, 84'), Эрмедин Демирович (Тьягу Томаш, 65'), Ник Вольтемаде, Дениз Ундав Предупреждения: Кристофер Триммель (26'), Дениз Ундав (34'), Эрмедин Демирович (36'), Яник Хаберер (51'), Йоша Вагноман (52'), Рани Хедира (58'), Андрей Илич (82'), Джейми Левелинг (83')

«Унион» в следующем туре сыграет в гостях у дортмундской «Боруссии» 31 августа, «Штутгарт» днем ранее примет другую «Боруссию» — из Менхенгладбаха

Календарь и таблица Бундеслиги

В параллельной встрече «Фрайбург» дома проиграл «Аугсбургу» со счетом 1:3.

В составе победителей Димитриос Яннулис (32'), Крислен Матсима (42') и Мариус Вольф (45+2'). «Фрайбург» отыграл один мяч благодаря реализованному пенальти в исполнении Винченцо Грило на 58-й минуте.

Футбол. Германия. Бундеслига Фрайбург — Аугсбург 1:3 Голы: 0:1 Димитрис Яннулис (32'), 0:2 Крислен Матсима (42'), 0:3 Мариус Вольф (45 + 2'), 1:3 Винченцо Грифо (пенальти) (58') Фрайбург: Ноа Атуболу, Лукас Кюблер, Маттиас Гинтер, Филипп Линхарт, Кристиан Гюнтер (Жорди Макенго, 81'), Иоганн Манзамби (Дерри Шерхант, 81'), Максимилиан Эггештайн, Yuito Suzuki (Мерлин Рёль, 70'), Винченцо Грифо, Эрен Динкчи (Cyriaque Irie, 60'), Лукас Хёлер Аугсбург: Финн Дамен, Димитрис Яннулис (Филлип Тиц, 60'), Робин Фелльхауэр (Арне Майер, 87'), Кевен Шлоттербек, Джеффри Гауэлеу, Крислен Матсима, Элиас Саад (Эльвис Реджбечай, 70'), Хан-Ноа Массенго, Мерт Кёмюр, Кристиян Якич, Мариус Вольф (Цедрик Цезигер, 86') Предупреждения: Эрен Динкчи (37'), Кристиан Гюнтер (40'), Маттиас Гинтер (45 + 6'), Крислен Матсима (50'), Мерт Кёмюр (61'), Филлип Тиц (68'), Мариус Вольф (86'), Эльвис Реджбечай (90 + 5'), Cyriaque Irie (90 + 6')

«Аугсбург» примет «Баварию» в следующем туре 30 августа, «Фрайбург» на следующий день сыграет в гостях против «Кельна».