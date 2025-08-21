«Шахтёр» — «Серветт». Онлайн, прямая трансляция

В четверг, 21 августа, состоится матч квалификационного раунда Лиги конференций в котором «Шахтёр» примет «Серветт». Начало игры — в 21:00 мск. За ходом встречи можно следить в нашей онлайн-трансляции

Ход матча

31' Конья снова с Срджановичем на фланге разыграли атаку, подавал Конья, где Матвиенко перехватил подачу, пара игроков гостей находились в штрафной.

31' Конья нарушает правила, Кауан Элиас зарабатывает штрафной удар.

30' Бондарь против Варелы на фланге правом фланге штрафной «Шахтёра» играет в стык, падает нападающий, но сыграл чисто защитник.

27' Неожиданно для Энрике прессингует его Нжо, пришлось отходить назад, и ошибся игрок, пришлось вратарю на бровке штрафной выйти из ворот и не дал нападающему организовать новый опасный момент. Будет угловой.

26' Как ошибается Срджанович на фланге своей половины поля, Энрике по бровке продвигался, прострелил с фланга штрафной, но защитники спасают вратаря. Снова угловой у ворот Малля.

24'Момент за моментом. Очередной угловой. Невертон имел почти стопроцентную возможность забить, отобрали мяч игроки «Шахтёра», тут же быстрая атака с фланга могла завершиться взятием ворот, но Малль сократил пространство до мяча и не дал времени подумать игроку. При этом мяч после удара пролетел в нескольких сантиметрах от штанги.

22' Угловой не получился, мяч от рикошетил от головы одного нападающего потом другого. Дальше на контратаке поймали «горняки», с фланга Сантана атаковал, двигался в центр штрафной, пробежал с мячом метров 30 и пробил метров с 12 но выше ворот.

21' Тут же опасный момент у ворот Рызника. Удар у Фомба получился сильным, метров с 28 бил в контратаке, до этого давили хозяева. Рызник удар потащил и будет угловой.

19' Фомба нарушает правила, Гомес зарабатывает штрафной удар.

17' Первый опасный момент у ворот Малля. Нарушение правил перед штрафной проигнорировал арбитр, дал атаку продолжить «горнякам» и в центре, перед штрафной бил Гомес, вратарь с мощным ударом справился и первым на ударе был Педриньо где его удар заблокировал Срджанович. Будет угловой.

16' Быстро движется мяч у швейцарцев. После длинной передачи на фланге, вернулся он обратно к Срджановичу, крайний защитник снова совершил кросс, но мяч до адресата не дошёл.

16' Тобиас нарушает правила. Штрафной зарабатывает Нжо .

15' Пока что мяч у «Серветта», выжидают ответный прессинг от «горняков», чтобы отдать передачу в пустые зоны.

12' Бронн нарушает правила в центре поля на Куане Элиасе.

12' Центр полностью перекрыт «Серветтом», отлично встречают каждую атаку швейцарцы и почувствовали что могут завладеть мячом и контролировать ситуацию, за счёт отборов и быстрых контратак.

9' Тут же команда Арды Турана атакует, он отсутствует на позиции главного тренера. Дисквалифицирован на один матч после игры с «Панатинаикосом».

8' ГОООЛ! «Серветт» забивает с подачи углового. Отлично сыграли при стандарте, находит Мазике Ломина Фомба подачей и отличный удар головой, в ближний угол залетел мяч.

7' Первая атака от швейцарцев и будет угловой. Срджанович активно пробежал по правой бровке, пронёсся мимо игроков защиты, сделал передачу в центр, но от ноги защитника в аут ушёл мяч.

6' Гомес нарушает правила. Штрафной зарабатывает Антунес. Первый фол для «горняков».

5' Первый угловой, после длинной передачи на Элиаса. За спину открывался нападающий, защитники смогли отодвинуть опасность от своих ворот. Чуть точнее передача возможно был бы удар по воротам.

3' Ещё одна атака с фланга, Невертон активно начинает встречу, с фланга в штрафную пробирается, Срджанович не дал создать момент для бразильца.

1' Начинают атаку длинной передачей на Невернтона«горняки», дальше мяч перешёл на противоположный фланг, оттуда подачу делал Энрике, но вратарь мяч забрал.

1' В аут выходит мяч, гости отдали мяч «чёрно-оранжевым».

1'Начинаем сегодняшную встречу! Николас Уолш начинает встречу. Швейцарцы начнут матч с центра поля.

Перед матчем

20:58 До начала встречи остаётся пара мгновений. Команды выходят из подтрибунного помещения.

20:50 Ответная встреча команд состоится 28 августа в Женеве на «Стад де Женев» в 22:00 по мск.

20:45 Матч пройдёт в Кракове на стадионе «Мейски им. Хенрика Реймана», вместимость арены — 33326.

20:15 Сегодняшний матч осблуживает бригада арбитров из Шотландии. Вашему вниманию, представляем рефери сегодняшней встречи: Рефери — Николас Уолш; ассистенты рефери — Дэниэл Макфарлейн, Фрэнсис Коннор; резеврный рефери — Крис Грэм.

Стартовые составы

«Шахтёр»: Ризнык; Тобиас, Бондарь, Матвиенко, Энрике; Гомес, Сантана, Педриньо, Судаков, Невертон; Кауан Элиас.

«Серветт»: Малль; Мазику, Барон, Бронн, Срджанович; Стеванович, Конья, Фомба, Нжо; Антунес, Варела.

«Шахтёр»

«Шахтёр» проведёт первую встречу без главного тренера. Арда Туран в прошлом матче, в рамках квалификационного раунда Лиги Европы, получил красную карточку после удаления Олега Очеретько, футболист также не примет участие в сегодняшней встрече. Так главный тренер отреагировал на удаление своего игрока. «Шахтёр» является фаворитом в противостоянии, как минимум из-за прошлых достижений. Также клуб из Донбасса показывает смелый атакующий футбол и высокий прессинг, даже несмотря на нули в матче с «Панатинаикосом».

После поражения в Лиге Европы, «горняки» провели матч в рамках украинской премьер-лиги, где обыграли «Верес» со счётом 2:0. Примечательно, что команда проводит по 2 игры в неделю с начала августа, отсюда появляется вопрос, сможет ли команда выстоять два матча, учитывая большой список травмированных игроков.

«Серветт»

Если присмотреться к швейцарскому клубу, то может показаться, что швейцарцы являются аутсайдерами данного противостояния. Отчасти это так, у клуба не большой опыт в еврокубковых выступлениях, достаточно слабая форма в последних играх, где у клуба всего лишь одна ничья и два поражения со счётом 4:1 в матче с «Санкт-Галлен» и 3:1 в матче с «Янг Бойз». Дважды проиграли в квалификации Лиги Европы и Лиги чемпионов, а также усугубляет ситуацию слабая игра в обороне и потеря ключевых игроков прошлого сезона. Кажется дело идёт к перестройке команды по ходу сезона.

Но это только с одной стороны. С другой клуб в прошлом сезоне занял второе место в чемпионате. Также команда сумела найти замену ушедшим игрокам, например Кейго Цунэмото, что отлично провёл вчерашний матч в квалификации Лиги чемпионов за «Базель» и Дерек Кутеса перешедший в АЕК. Клуб только начинает создавать новую команду, и возможно этот сезон швейцарцы проведут хуже, чем прошлый, а возможно сегодня или в следующей игре, нас ожидает маленькое чудо.

