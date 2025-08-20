«Алания» покинула Кубок России, «Зенит» Пенза прошел «Строгино»

В матче второго раунда Пути регионов Кубка Россиииз Пензы переигралсо счетом 1:0.

Забитым мячом в этой игре смог отметиться Тимофей Кашицын.

Футбол. Россия. Кубок Зенит Пенза — Строгино 1:0 Гол: 1:0 Kashitsyn T. (16')

В параллельной игре «Легион» и «Алания» сыграли вничью 2:2 в основное время.

В составе махачкалинцев дважды забил Абдурахман Курбаналиев, а за владикавцев — Майрам Дзестелов и Дато Черткоев.

В серии пенальти сильнее оказался «Легион» с результатом 4:3.

Футбол. Россия. Кубок Legion Makhachkala — Алания 3:2 Голы: 1:0 Kurbanaliev A. (5'), 1:1 Dzestelov A. (60'), 2:1 Kurbanaliev A. (74'), 2:2 Chertkoev D. (90'), : (пенальти) (2'), : (пенальти) (3'), : (пенальти) (3'), : (пенальти) (4'), : (пенальти) (4'), : (пенальти) (5'), : (пенальти) (6')

Таким образом, «Зенит» и «Легион» пробились в следующий раунд национального Кубка.