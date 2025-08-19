ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
    «Пафос», «Брюгге» и «Карабах» выиграли гостевые матчи в квалификации Лиги чемпионов

    Футбол Календарь Лиги чемпионов Прогнозы на Лигу чемпионов Лига чемпионов Црвена Звезда Брюгге Рейнджерс Ференцварош Карабах
    Завершились три матча раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов.

    ФК «Пафос»
    ФК «Пафос»

    «Пафос» в гостях обыграл «Црвену Звезду» со счетом 2:1.

    В составе гостей голами отличились Жоау Коррея и Пепе на 1-й и 52-й минутах встречи соответственно. Голом престижа у хозяев отметился Бруно Дуарте на 58-й минуте.

    Футбол. Лига чемпионов. Квалификация
    Црвена Звезда — Пафос 1:2
    Голы: 0:1 Жоау Коррейя (1'), 0:2 Пепе (пенальти) (52'), 1:2 Бруно Дуарте (58') Црвена Звезда: Матеус, Соль Ён Ву, Милош Велькович, Наяир Тикнизян, Мирко Иванич, Петер Оладейи Олайинка (Бруно Дуарте, 32'), Тими Элшник, Шави Бабика (Милсон, 86'), Шериф Ндиайе, Veljko Milosavljevic, Mahmudu Bajo (Александар Катай, 69') Пафос: Андерсон, Бруно Кабрера, Пепе, Костас Пилеас (Бруну Алберту Ланга, 73'), Деррик Люккассен, Давид Гольдар, Жоау Коррейя (Жажа, 73'), Влад Драгомир, Иван Шуньич, Муамер Танкович (Кен Сема, 17'), Neofytos Michail Предупреждения: Мирко Иванич (77'), Бруну Алберту Ланга (87')

    В другой встрече «Ференцварош» на своем поле потерпел поражение от «Карабаха» — 1:3.

    Хозяева открыли счет на 29-й минуте встречи благодаря голу Барнабаша Варги. Далее забивали только гости — сначала отличился Марко Янкович на 50-й минуте, Кевин Медина на 67-й минуте вывел гостей вперед, а мяч Мусы Гурбанлы на 85-й минуте поставил точку в матче.

    Футбол. Лига чемпионов. Квалификация
    Ференцварош — Карабах 1:3
    Голы: 1:0 Барнабаш Варга (29'), 1:1 Марко Янкович (50'), 1:2 Кевин Медина (67'), 1:3 Муса Гурбанлы (85') Ференцварош: Денеш Дибуш, Стефан Гартенманн (Ибрахим Сиссе, 64'), Габор Шалай, Чебраил Макрецкис, Alex Laszlo Toth, Бенце Этвёш (Кристоффер Закариассен, 46'), Габи Каниховски (Jonathan Levi, 77'), Ленни Жозеф (Жомбор Грубер, 70'), Барнабаш Варга (Александар Пешич, 70'), Toon Raemaekers, Callum O'Dowda Карабах: Матеуш Кохальски, Кевин Медина, Бахлул Мустафазаде, Матеус Силва (Dani Bolt, 90'), Нериман Ахундзаде (Муса Гурбанлы, 82'), Абделла Зубир (Крис Куаку, 90'), Леандру Андраде (Эммануэль Аддай, 58'), Марко Янкович, Элвин Джафаргулиев, Kady, Pedro Henrique Rodrigues Bicalho Предупреждения: Матеус Силва (69'), Габор Шалай (90 + 3'), Александар Пешич (90 + 5')

    В третьем матче дня «Брюгге» в гостях переиграл «Рейнджерс» со счетом 3:1.

    У гостей голами отметились Ромео Верман (3'), Жорн Спилерс (7') и Брэндон Мехеле (20'). Единственный гол в составе «джерс» забил Данило на 50-й минуте встречи.

    Футбол. Лига чемпионов. Квалификация
    Глазго Рейнджерс — Брюгге 1:3
    Голы: 0:1 Ромео Вермант (3'), 0:2 Йорне Спилерс (7'), 0:3 Брандон Мехеле (20'), 1:3 Данило (50'), 2:3 Джеди Гассама (79') Глазго Рейнджерс: Джек Батлэнд, Джон Сауттар, Нассер Джига, Джейден Мегома (Джеймс Тавернье, 70'), Данило (Хамза Игаман, 61'), Максимилиан Ааронс, Мохаммед Диоманде (Тело Асгаард, 61'), Джо Ротуэлл (Лайл Камерон, 86'), Николас Раскин, Оливер Антман (Майки Мур, 70'), Джеди Гассама Брюгге: Симон Миньоле, Хоакин Сейс, Брандон Мехеле, Йорне Спилерс, Кириани Саббе (Бьорн Мейер, 73'), Ханс Ванакен, Рафаэль Оньедика (Мамаду Диахон, 89'), Ромео Вермант (Николо Трезольди, 46'), Христос Дзолис, Александар Станкович (Людовит Рейс, 85'), Карлуш Форбс (Уго Ветлесен, 73') Предупреждения: Кириани Саббе (52'), Джон Сауттар (74'), Максимилиан Ааронс (75'), Тело Асгаард (90 + 2')

    «Пафос» на своем поле примет «Црвену Звезду» 26 августа, остальные ответные встречи пройдут на следующий день.

