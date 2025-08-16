«Ювентус» одолел «Аталанту» в товарищеском матче

Душан Влахович — нападающий «Ювентуса» Фото: globallookpress.com
В составе «старой синьоры» голы забили Джонатан Дэвид на 73-й минуте и Душан Влахович на 77-й минуте.
У «Аталанты» единственный гол записал на свой счет Лазар Самарджич на 90-й минуте.
Футбол. Товарищеские матчи (клубы)
Аталанта — Ювентус 1:2
Голы: 0:1 Джонатан Дэвид (73'), 0:2 Душан Влахович (77'), 1:2 Лазар Самарджич (90') Аталанта: Марко Карнесекки, Одилон Коссуну (Джорджио Скальвини, 68'), Исак Хин, Берат Джимсити, Рауль Белланова (Марко Брешианини, 83'), Лоренцо Бернаскони (Давиде Дзаппакоста, 68'), Марио Пашалич, Мартен де Рон, Шарль Де Кетеларе (Лазар Самарджич, 67'), Джанлука Скамакка (Камал Дин Сулемана, 59'), Дэниел Мальдини (Марко Палестра, 83') Ювентус: Микеле Ди Грегорио, Андреа Камбьязо (Филип Костич, 75'), Ллойд Келли (Пьер Калюлю, 80'), Бремер, Федерико Гатти (Дуглас Луис, 90'), Хефрен Тюрам (Мануэль Локателли, 75'), Теун Коопмейнерс, Кенан Йылдыз (Уэстон Маккенни, 90'), Джонатан Дэвид (Душан Влахович, 75'), Шику Консейсау (Vasilije Adzic, 80'), Николас Гонсалес (Жоау Мариу, 75') Предупреждение: Мартен де Рон (35')
В следующем матче «Ювентус» сыграет против «Пармы» 24-го августа, а «Аталанта» встретится с «Пизой» в тот же день.