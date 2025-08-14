«Зриньски» вышел в плей-офф Лиги Европы

обыграл в гостяхв ответном матче 3-го отборочного раунда Лиги Европы со счетом 2:1.

«Зриньски» открыл счет после точного удара Неманьи Билбии на 7-й минуте. Боснийский клуб удвоил преимущество на 47-й минуте после автогола Валгейра Валгейрссона.

«Брейдаблик» смог забить гол престижа на 61-й минуте — пенальти реализовал Хескюльдур Гуннлюхссон. Но на большее исландцев не хватило.

Футбол. Лига Европы. Квалификация Брейдаблик — Зриньски 1:2 Голы: 0:1 Неманья Бильбия (7'), 0:2 Valgeir Valgeirsson (автогол) (47'), 1:2 Хёскульдур Гюннлёйхссон (61') Брейдаблик: Антон Ари Эйнарссон, Асгейр Хельги Оррасон (Arnor Jonsson, 62'), Дамир Муминович, Виктор Эрн Маргейрссон, Хёскульдур Гюннлёйхссон, Виктор Карл Эйнарссон (Кристинн Стейндорссон, 62'), Kristinn Jonsson (Кристофер Кристинссон, 85'), Valgeir Valgeirsson (Aron Bjarnason, 85'), Agust Orri Thorsteinsson, Tobias Bendix Thomsen, Oli Omarsson (Давид Ингварссон, 62') Зриньски: Петар Мамич, Слободан Яковлевич, Керим Мемия, Антонио Иванчич, Неманья Бильбия (Stefano Surdanovic, 89'), Томислав Киш (Toni Majic, 73'), Leo Mikic (Karlo Abramovic, 79'), Jakov Pranjic (Matej Sakota, 89'), Igor Savic, Hrvoje Barisic, Goran Karacic Предупреждения: Хёскульдур Гюннлёйхссон (16'), Igor Savic (37'), Дамир Муминович (68'), Arnor Jonsson (79'), Arnor Jonsson (90 + 2')

«Зриньски» сыграет в следующем раунде с победителем пары «Серветт» — «Утрехт».