Московское «Динамо»: Вместе мы все преодолеем и станем сильнее

Московскоевыступило с официальным обращением к болельщикам на фоне неудачного старта в новом сезоне.

«Благодарим каждого динамовца, кто верит в команду и остаётся рядом, несмотря ни на что. Бело-голубым как никогда нужна ваша поддержка — вместе мы все преодолеем и станем сильнее», — говорится в обращении клуба.

Подопечные Валерия Карпина в четырех матчах Российской Премьер-Лиги одержали лишь одну победу, дважды сыграли вничью и один раз потерпели поражение.

В Кубке России «Динамо» обыграло «Сочи» (3:2), но затем крупно уступило «Краснодару» (0:4). Следующий матч команда проведет против ЦСКА 17 августа.