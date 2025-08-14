ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
    Николай Комличенко и Максим ОсипенкоВторая сила Азии и худшие команды Южной Америки. С кем сборная России сыграет осенью 2025 года
  • 13:05
    • В «Истанбул Башакшехир» объяснили задержку перевода средств ЦСКА за трансфер Файзуллаева
  • 11:29
    • Карпин высказался о возможном ужесточении лимита на легионеров в РПЛ
  • 10:27
    • Кордоба высказался о возможном уходе из «Краснодара»
  • 13:49
    • «СЭ»: Роберто Манчини может возглавить «Спартак»
  • 13:35
    • УЕФА опубликовал обновленный клубный рейтинг перед стартом нового сезона
    Московское «Динамо»: Вместе мы все преодолеем и станем сильнее

    Московское «Динамо» выступило с официальным обращением к болельщикам на фоне неудачного старта в новом сезоне.

    Валерий Карпин
    Валерий Карпин

    «Благодарим каждого динамовца, кто верит в команду и остаётся рядом, несмотря ни на что. Бело-голубым как никогда нужна ваша поддержка — вместе мы все преодолеем и станем сильнее», — говорится в обращении клуба.

    Подопечные Валерия Карпина в четырех матчах Российской Премьер-Лиги одержали лишь одну победу, дважды сыграли вничью и один раз потерпели поражение.

    Календарь и таблица РПЛ

    В Кубке России «Динамо» обыграло «Сочи» (3:2), но затем крупно уступило «Краснодару» (0:4). Следующий матч команда проведет против ЦСКА 17 августа.

