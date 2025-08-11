11 августа на стадионе «Драгау»приметв матче 1-го тура чемпионата Португалии.

«Порту» финишировали минувший сезон с бронзой. «Драконы» набрали 71 очко и закончили на серии из трех побед.

«Витория» боролась за еврокубки, но не добрала трех очков до 5-й позиции. Команда уступила в последних двух турах, что и повлияло на финальный результат.

Последний очный матч команд завершился мировой со счетом 1:1.

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Букмекеры дают 1.52 на победу «Порту» и 6.25 на победу «Витории», за 4.25 можно поставить на ничью.

Искусственный интеллект уверен в нулевой ничье.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Порту» — «Витория Гимарайнш» смотрите на LiveCup.Run.

Там же можно найти ссылки на прямые трансляции многих других матчей в разных видах спорта.