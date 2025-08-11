«Порту» финишировали минувший сезон с бронзой. «Драконы» набрали 71 очко и закончили на серии из трех побед.
«Витория» боролась за еврокубки, но не добрала трех очков до 5-й позиции. Команда уступила в последних двух турах, что и повлияло на финальный результат.
Последний очный матч команд завершился мировой со счетом 1:1.
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- Букмекеры дают 1.52 на победу «Порту» и 6.25 на победу «Витории», за 4.25 можно поставить на ничью.
- Эксперты LiveSport сделали ставки на результативность. Подробнее здесь.
- Искусственный интеллект уверен в нулевой ничье.
Трансляция матча
