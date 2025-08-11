1-й тайм Порту — ВиторияОнлайн
    «Порту» — «Витория». Онлайн, прямая трансляция
  19:22
    Медведев ответил на вопрос о кредите доверия к Семаку
  18:20
    Сборная России сыграет товарищеские матчи с командами Перу и Чили
  20:02
    Голкипер «Краснодара» Агкацев — второй по количеству сухих матчей в РПЛ в XXI веке
  19:56
    L'Équipe: Трансфер Абдул-Самеда из «Ланса» в ЦСКА невозможен из-за геополитической обстановки
  19:30
    Фабрицио Романо: Доннарумма исключен из состава «ПСЖ» на матч Суперкубка УЕФА
    «Порту» — «Витория Гимарайнш»: смотреть онлайн в прямом эфире

    Футбол Португалия Порту Витория Гимарайнш
    11 августа на стадионе «Драгау» «Порту» примет «Виторию Гимарайнш» в матче 1-го тура чемпионата Португалии.

    «Порту» финишировали минувший сезон с бронзой. «Драконы» набрали 71 очко и закончили на серии из трех побед.

    «Витория» боролась за еврокубки, но не добрала трех очков до 5-й позиции. Команда уступила в последних двух турах, что и повлияло на финальный результат.

    Последний очный матч команд завершился мировой со счетом 1:1.

    Прогнозы и ставки

    Информация для ставок:

    • Букмекеры дают 1.52 на победу «Порту» и 6.25 на победу «Витории», за 4.25 можно поставить на ничью.

    • Эксперты LiveSport сделали ставки на результативность. Подробнее здесь.

    • Искусственный интеллект уверен в нулевой ничье.

    Трансляция матча

    Прямую трансляцию матча «Порту» — «Витория Гимарайнш» смотрите на LiveCup.Run.

    Там же можно найти ссылки на прямые трансляции многих других матчей в разных видах спорта.

