Коман согласился перейти в «Аль-Наср»

Трансфер крайнего нападающегоможет состояться в ближайшее время. Об этом сообщил инсайдер Фабрицио Романо в соцсети Х.

По информации источника, саудовский клуб ждет окончательного одобрения от «Баварии». Также сообщается, что Коман уже дал согласие на переход.

Ранее сообщалось, что «Аль-Наср» предложил Коману контракт, рассчитанный до 2028 года, с заработной платой в 20-25 млн евро за сезон.

Французский нападающий играет за немецкий клуб с лета 2017 года. За этот период Коман принял участие в 339 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 72 голами и 71 результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года.