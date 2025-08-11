ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
    Георгий ЧерданцевГеоргий Черданцев: Комментировать любую встречу «Спартака» и «Зенита» — это расстрел
  • 13:07
    • Захарян готовится к матчу Примеры с «Валенсией»
  • 14:55
    • «Чемпионат»: «Ахмат» планирует подписать Далера Кузяева
  • 13:27
    • «Фиорентина» договаривается с «Рубином» по трансферу Даку
  • 07:25
    • Хачанов пробился в третий круг «Мастерса» в Цинциннати
  • 00:00
    • Дубли Лопеса и Ямаля принесли «Барселоне» крупную победу над «Комо»
    Все новости спорта

    Коман согласился перейти в «Аль-Наср»

    Футбол Футбол Германии Бавария Саудовская Про-Лига Аль-Наср Эр-Рияд Трансферы
    Трансфер крайнего нападающего «Баварии» Кингсли Комана в «Аль-Наср» может состояться в ближайшее время. Об этом сообщил инсайдер Фабрицио Романо в соцсети Х.

    Кингсли Коман
    Кингсли Коман

    По информации источника, саудовский клуб ждет окончательного одобрения от «Баварии». Также сообщается, что Коман уже дал согласие на переход.

    Ранее сообщалось, что «Аль-Наср» предложил Коману контракт, рассчитанный до 2028 года, с заработной платой в 20-25 млн евро за сезон.

    Французский нападающий играет за немецкий клуб с лета 2017 года. За этот период Коман принял участие в 339 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 72 голами и 71 результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года.

