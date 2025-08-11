Коман согласился перейти в «Аль-Наср»

Кингсли Коман Фото: globallookpress.com
По информации источника, саудовский клуб ждет окончательного одобрения от «Баварии». Также сообщается, что Коман уже дал согласие на переход.
Ранее сообщалось, что «Аль-Наср» предложил Коману контракт, рассчитанный до 2028 года, с заработной платой в 20-25 млн евро за сезон.
Французский нападающий играет за немецкий клуб с лета 2017 года. За этот период Коман принял участие в 339 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 72 голами и 71 результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года.