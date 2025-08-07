«Темп» вышел в 1/128 финала Кубка России

Подошел к концу еще один матч 1/256 финала Кубка России.

«Темп» из Барнаула в серии пенальти обыграл «Уралец» из Нижнего Тагила — 2:2 (пен., 3-1).

В основное за хозяев отличились Владимир Завьялов и Никита Ворона. В составе гостей забивал Кирилл Бурыкин и еще один мяч залетел в результате автогола.

Футбол. Россия. Кубок

Темп — Уралец 3:2

Голы: 0:1 (12'), 0:2 Burykin K. (41'), 1:2 Zavjalov V. (42'), 2:2 Vorona N. (90+2'), : Vorona N. (пенальти) (1'), : Khugaev V. (пенальти) (2'), : Antipov N. (пенальти) (3'), : Shibaev N. (пенальти) (3')