Мостовой: После переезда Месси и Роналду из Европы выбор в номинации на «Золотой мяч» будет сложным

Экс-футболист сборных СССР и Россииоценил шансыполучить «Золотой мяч» по итогам 2025 года.

«Много раз говорил, что после переезда Месси и Роналду из Европы, выбор в номинации на "Золотой мяч" будет сложным. Когда они выигрывали, ни у кого претензий не возникало. А сейчас выбор очень тяжёлый, какие только фамилии за последний месяц не называли. Для Хвичи уже хорошо, что он номинирован. Наверняка он попадёт в десятку, потому что выиграл с "ПСЖ" Лигу чемпионов.

После победы Родри уже появилось недопонимание. Говорили, что Испания выиграла Евро, но "Золотой мяч" — индивидуальная награда, а не командная. Это надо различать. Сейчас индивидуально многие достойны, но нет такого яркого, как были Месси и Роналду», — цитирует Мостового «Чемпионат».

Ранее журнал France Football назвал 30 номинантов на приз лучшему футболисту года. С претендентами на «Золотой мяч» можете ознакомиться по этой ссылке.