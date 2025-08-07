2-й таймЛозанна — АстанаОнлайн
    Оливье Кустодио («Лозанна»)«Лозанна» — «Астана». Онлайн, прямая трансляция
    Мостовой: После переезда Месси и Роналду из Европы выбор в номинации на «Золотой мяч» будет сложным

    Футбол Золотой мяч
    Экс-футболист сборных СССР и России Александр Мостовой оценил шансы Хвичи Кварацхелии получить «Золотой мяч» по итогам 2025 года.

    Александр Мостовой
    Александр Мостовой

    «Много раз говорил, что после переезда Месси и Роналду из Европы, выбор в номинации на "Золотой мяч" будет сложным. Когда они выигрывали, ни у кого претензий не возникало. А сейчас выбор очень тяжёлый, какие только фамилии за последний месяц не называли. Для Хвичи уже хорошо, что он номинирован. Наверняка он попадёт в десятку, потому что выиграл с "ПСЖ" Лигу чемпионов.

    После победы Родри уже появилось недопонимание. Говорили, что Испания выиграла Евро, но "Золотой мяч" — индивидуальная награда, а не командная. Это надо различать. Сейчас индивидуально многие достойны, но нет такого яркого, как были Месси и Роналду», — цитирует Мостового «Чемпионат».

    Ранее журнал France Football назвал 30 номинантов на приз лучшему футболисту года. С претендентами на «Золотой мяч» можете ознакомиться по этой ссылке.

