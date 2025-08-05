«Ахмат» уволил Сторожука

Грозненский принял решение отправить в отставку главного тренера

Также покидают команду и все его помощники, расторгшие соглашение по обоюдному согласию.

«Грозненский клуб и тренерский штаб во главе с Александром Сторожуком пришли к соглашению о расторжении трудового договора по согласию сторон. Благодарим штаб за совместную работу и желаем удачи», — написала клубная пресс-служба.

Календарь и таблица РПЛ

Сторожук стал главным тренером «Ахмата» в летнее межсезонье. Вместе с командой он потерпел три поражения в РПЛ и одно в Кубке России. Ожидается, что к 4-му туру будет грозненцы получат нового главного тренера.