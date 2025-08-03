Тедеев: Ничью надо воспринимать с сожалением

Главный тренервысказался о матче против «Спартака» (1:1).

«Ничью надо воспринимать с сожалением. В общем, если взять матч, то в первом тайме у нас был хороший момент, жаль, не забили. Наши молодые мальчики сделали максимум, что от них зависело, создавали моменты у ворот соперника. Считаю, хороший тайм.

После перерыва, когда нас стало больше, сыграла психология, прессинг был. Начинать матч днем — абсурд, надо жалеть футболистов. Но ребята более 90 минут выглядели нормально. Ждем новых игроков, нам будет легче. В целом же остался доволен действиями футболистов, они бились за родных и близких, болельщиков, показали хороший интересный футбол. Мы не должны были проигрывать.

Первый пенальти? В такой ситуации неправильно нарушать климат на поле. У нас есть пенальтист. Он может не забить 100 пенальти подряд, но такого быть не может. Почему так случилось? С Артемом это обсудим, может, физическое состояние не дало ему дополнительную энергию. Обвинять никого не будем, но обращать внимание надо. Поэтому я вмешался в этот вопрос», — цитирует Тедеева «Матч ТВ».

Календарь и таблица РПЛ

После трех туров «Акрон» набрал 5 очков и занимает 4-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Спартак» с 4 очками располагается на 10-й позиции.