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    Мостовой прокомментировал победу «Краснодара» над «Динамо»

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    Знаменитый в прошлом российский полузащитник Александр Мостовой поделился впечатлениями от игры 3-го тура между «Краснодаром» и «Динамо».

    Александр Мостовой
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    Александр Мостовой

    «До матча говорил, что шансы у "Краснодара" на победу 55 на 45. Команда была загнана в угол, ведь два раза подряд потерпела поражение. "Быкам" кровь из носу нужна была победа. Результат игры лишний раз показывает, что играют футболисты. Не будь Кордобы и не забей он этот гол в конце матча, кто-то бы махал руками. Джон взял мяч, прошёл, пробил и попал. Вот и всё!

    Мы видели матчи "Динамо" до этого, команда чудом спаслась в игре с "Сочи", да и до этого играли еле-еле. Но ещё рано делать выводы, это нужно делать через пять туров», — сказал Мостовой «Чемпионату».

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    • В первых турах РПЛ «Краснодар» набрал три очка. Также он уступил в финале Суперкубка России ЦСКА (0:1) и в Кубке страны «Крыльям Советов» (1:2)

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