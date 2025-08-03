Мостовой прокомментировал победу «Краснодара» над «Динамо»

Знаменитый в прошлом российский полузащитникподелился впечатлениями от игры 3-го тура между «Краснодаром» и «Динамо».

«До матча говорил, что шансы у "Краснодара" на победу 55 на 45. Команда была загнана в угол, ведь два раза подряд потерпела поражение. "Быкам" кровь из носу нужна была победа. Результат игры лишний раз показывает, что играют футболисты. Не будь Кордобы и не забей он этот гол в конце матча, кто-то бы махал руками. Джон взял мяч, прошёл, пробил и попал. Вот и всё!

Мы видели матчи "Динамо" до этого, команда чудом спаслась в игре с "Сочи", да и до этого играли еле-еле. Но ещё рано делать выводы, это нужно делать через пять туров», — сказал Мостовой «Чемпионату».

В первых турах РПЛ «Краснодар» набрал три очка. Также он уступил в финале Суперкубка России ЦСКА (0:1) и в Кубке страны «Крыльям Советов» (1:2)