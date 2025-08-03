Коршунов — о «Спартаке»: Мне кажется, что внутри команды присутствует нездоровый дух

Экс-футболистподелился мнением об игре «красно-белых» на старте нынешнего сезона.

«Из девяти очков взяли только четыре — надо догонять. А чтобы догонять, надо научиться играть в полном составе, а не в меньшинстве. Надо выбираться из этой ситуации. Мне почему‑то кажется, что внутри команды присутствует какой‑то нездоровый дух и нервозность между игроками и тренерским штабом.

Не напрашивается ли отставка Деяна Станковича? Думаю, что отставка ни к чему не приведет. Мы же не знаем, что творится внутри. Станкович — нормальный тренер. Играл он очень здорово, тренировал приличные команды, которые у него достаточно успешно выступали. Надо глубоко разбираться и смотреть, что будет дальше», — сказал Коршунов «Матч ТВ».

Напомним, что 3-го августа «Спартак» сыграл вничью с «Акроном» в матче 3-го тура РПЛ. После этого матча «красно-белые» занимают 10-е место в таблице с 4 очками в активе.