Португальский клуб «Гондомар» посвятил форму Диогу Жоте и Андре Силве

Португальский клубпредставил форму на новый сезон, посвящённую памяти своих бывших игроков —и его брата, которые трагически погибли 3 июля в автокатастрофе в Испании.

Топ Бонус Получить Новым игрокамТрансляции матчей Форма, посвященная Диогу Жоте и Андре Силве Фото: Официальный сайт клуба «Гондомар»

На всех комплектах формы размещены силуэты футболистов, а на спинах нанесены их имена вместе с символом бесконечности — знак вечной памяти и уважения к игрокам.

28-летний Жота перешел в «Ливерпуль» из «Вулверхэмптона» в сентябре 2020 года и за время выступлений за мерсисайдский клуб сыграл 182 матча во всех турнирах, забив 65 голов и сделав 26 результативных передач.

В составе «Ливерпуля» Жота стал чемпионом Англии, выиграл Кубок Англии и дважды завоевал Кубок английской лиги.

Андре Силва, младший брат Жоты, играл в составе «Пенафиэля», команды второй португальской лиги