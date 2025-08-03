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    Португальский клуб «Гондомар» посвятил форму Диогу Жоте и Андре Силве

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    Португальский клуб «Гондомар» представил форму на новый сезон, посвящённую памяти своих бывших игроков — Диогу Жоты и его брата Андре Силвы, которые трагически погибли 3 июля в автокатастрофе в Испании.

    Форма, посвященная Диогу Жоте и Андре Силве
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    Форма, посвященная Диогу Жоте и Андре Силве

    На всех комплектах формы размещены силуэты футболистов, а на спинах нанесены их имена вместе с символом бесконечности — знак вечной памяти и уважения к игрокам.

    28-летний Жота перешел в «Ливерпуль» из «Вулверхэмптона» в сентябре 2020 года и за время выступлений за мерсисайдский клуб сыграл 182 матча во всех турнирах, забив 65 голов и сделав 26 результативных передач.

    В составе «Ливерпуля» Жота стал чемпионом Англии, выиграл Кубок Англии и дважды завоевал Кубок английской лиги.

    Андре Силва, младший брат Жоты, играл в составе «Пенафиэля», команды второй португальской лиги

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