Исак вернулся к тренировкам в составе «Ньюкасла»

Шведский форвардснова тренируется с, сообщает журналист The Athletic Дэвид Орнштейн.

Несмотря на свое желание перебраться в «Ливерпуль», 25-летний игрок был вынужден снова прилететь в Великобританию и начать занять с командой.

Ранее Исак не полетел с «Ньюкаслом» на тренировочный сбор в Азию и занимался со своим прежним клубом «Реал Сосьедад».

Швед продолжает мечтать о «Ливерпуле» и отвергает предложения других клубов.

В прошлом сезоне Исак сыграл 42 матча в составе «сорок», забил 27 голов и сделал 6 результативных передач. Его контракт с «Ньюкаслом» действует до лета 2028 года, а рыночная цена на Transfermarkt равна € 120 млн.