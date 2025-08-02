Sky Sports: «Ньюкасл» предложил 75 миллионов евро за трансфер Шешко

предложил немецкому клубу75 миллионов евро плюс 5 миллионов евро в виде бонусов за трансфер 22-летнего нападающего сообщает Sky Sports.

Кроме того, «Ньюкасл» уже презентовал футболисту свое видение проекта и стремится завершить сделку в ближайшее время. Если переход состоится, клуб обновит свой трансферный рекорд — в 2022 году «сороки» приобрели Александера Исака из «Реал Сосьедад» за 70 миллионов евро.

Сам Шешко пока рассматривает разные варианты, в числе претендентов на форварда остается и «Манчестер Юнайтед». При этом «Лейпциг» проявляет интерес к нападающему «МЮ» Расмус Хейлунну и изучает возможность аренды датского футболиста.