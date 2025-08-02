ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Игроки Шальке празднуют голНовый тренер — новая энергия: «Шальке» начал сезон с победы над «Гертой»
  • 11:36
    • Карраскаль прошел медосмотр для «Фламенго»
  • 10:47
    • «Эстудиантес» близок к трансферу Адольфо Гайча из ЦСКА
  • 13:27
    • Sky Sports: «Ньюкасл» предложил 75 миллионов евро за трансфер Шешко
  • 12:58
    • Источник: «Спартак» близок к аренде защитника «Галатасарая» Куэсты
  • 09:36
    • «Сочи» возглавил Крикунов
    Все новости спорта

    Sky Sports: «Ньюкасл» предложил 75 миллионов евро за трансфер Шешко

    Футбол Календарь АПЛ Прогнозы на АПЛ Футбол Англии АПЛ Ньюкасл Футбол Германии РБ Лейпциг Бундеслига Трансферы
    «Ньюкасл» предложил немецкому клубу «Лейпциг» 75 миллионов евро плюс 5 миллионов евро в виде бонусов за трансфер 22-летнего нападающего Беньямина Шешко, сообщает Sky Sports.

    Беньямин Шешко
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Беньямин Шешко

    Кроме того, «Ньюкасл» уже презентовал футболисту свое видение проекта и стремится завершить сделку в ближайшее время. Если переход состоится, клуб обновит свой трансферный рекорд — в 2022 году «сороки» приобрели Александера Исака из «Реал Сосьедад» за 70 миллионов евро.

    Сам Шешко пока рассматривает разные варианты, в числе претендентов на форварда остается и «Манчестер Юнайтед». При этом «Лейпциг» проявляет интерес к нападающему «МЮ» Расмус Хейлунну и изучает возможность аренды датского футболиста.

    Читайте также

    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Бело-голубые» доставят проблемы «быкам» в Краснодаре?
  • «Краснодар» — «Динамо». Прогноз и ставки
  • 3.60
    •
  • «Локомотив» продолжит побеждать?
  • «Пари НН» — «Локомотив». Прогноз и ставки
  • 2.10
    •
  • «Ростов» и «Крылья Советов» много не забьют
  • «Ростов» — «Крылья Советов». Прогноз и ставки
  • 3.55
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьФрибет €130 только по промо LS1W ИгратьБонус $1500 + 150 FS новым игрокам ИгратьБонус $350 на второй депозит
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.53
  • Экспресс дня 2 августа
  • Сегодня в 18:30
    •  3.60
  • Прогноз на матч Краснодар — Динамо
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  2.10
  • Прогноз на матч Пари НН — Локомотив
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  3.55
  • Прогноз на матч Ростов — Крылья Советов
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Акрон — Спартак
  • Футбол
  • Завтра в 13:30
    •  2.10
  • Прогноз на матч Аякс — Монако
  • Футбол
  • Завтра в 15:00
    •  2.36
  • Прогноз на матч Спартак Кострома — Нефтехимик
  • Футбол
  • Завтра в 15:00
    •  2.14
  • Прогноз на матч Зверев — Серундоло
  • Теннис
  • Завтра в 03:30
    •  2.00
  • Прогноз на матч Попырин — Руне
  • Теннис
  • Завтра в 02:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры