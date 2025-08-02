«Ростов» показал неудачный старт, проиграв два матча подряд. «Сельмаши» уступили московскому «Динамо» и «Зениту». «Крылья» же разжились 4 очками. В прошлом туре они одержали победу над «Пари НН».
На неделе самарцы одолели «Краснодар» в Кубке России и теперь хозяевам стоит их опасаться. Однако после трех неудач подряд еще одно поражение может стать настоящим ударом для «Ростова». Смогут ли «желто-синие» исправить положение?
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- Букмекеры: 1.90 на победу «Ростова» 3.50 на ничью, 4.20 на победу «Крыльев Советов».
- Прогноз LiveSport: матч будет скудным на голы.
- Прогноз ИИ: ничья со счетом 1:1.
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча «Ростов» — «Крылья Советов» смотрите на LiveCup.Run.
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