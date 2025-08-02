1-й таймБоруссия Д — ЛилльОнлайн
ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Джоб Беллингем«Боруссия» Д — Лилль. Онлайн, прямая трансляция
  • 18:06
    • «Уфа» минимально обыграла «Шинник» в матче Первой лиги
  • 16:54
    • Экс-голкипер «Арсенала» Рамсдейл перешел в «Ньюкасл» на правах аренды
  • 16:48
    • Сборная России по плаванию заняла второе место в смешанной эстафете
  • 15:59
    • The Athletic: Александер Исак продолжит тренировки в составе «Ньюкасла»
  • 15:53
    • Юрий Семин высказался о главной проблеме российского футбола
    Все новости спорта

    «Ростов» — «Крылья Советов»: смотреть онлайн в прямом эфире

    Футбол РПЛ Футбол России Крылья Советов Ростов Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ
    В матче 3-го тура чемпионата России «Ростов» и «Крылья Советов» проведут очную встречу. Начало в 18:00 мск.

    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей

    «Ростов» показал неудачный старт, проиграв два матча подряд. «Сельмаши» уступили московскому «Динамо» и «Зениту». «Крылья» же разжились 4 очками. В прошлом туре они одержали победу над «Пари НН».

    На неделе самарцы одолели «Краснодар» в Кубке России и теперь хозяевам стоит их опасаться. Однако после трех неудач подряд еще одно поражение может стать настоящим ударом для «Ростова». Смогут ли «желто-синие» исправить положение?

    Календарь и таблица РПЛ

    Прогнозы и ставки

    Информация для ставок:

    • Букмекеры: 1.90 на победу «Ростова» 3.50 на ничью, 4.20 на победу «Крыльев Советов».

    • Прогноз LiveSport: матч будет скудным на голы.

    • Прогноз ИИ: ничья со счетом 1:1.

    Трансляция матча

    Прямую трансляцию матча «Ростов» — «Крылья Советов» смотрите на LiveCup.Run.

    Смотреть матч онлайнНужны: регистрация и любой депозит
    Фрибет 130EURНовым игрокам

    Там же можно найти ссылки на прямые трансляции многих других матчей в разных видах спорта.

    Читайте также

    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Бело-голубые» доставят проблемы «быкам» в Краснодаре?
  • «Краснодар» — «Динамо». Прогноз и ставки
  • 3.60
    •
  • «Локомотив» продолжит побеждать?
  • «Пари НН» — «Локомотив». Прогноз и ставки
  • 2.10
    •
  • «Ростов» и «Крылья Советов» много не забьют
  • «Ростов» — «Крылья Советов». Прогноз и ставки
  • 3.55
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьФрибет €130 только по промо LS1W ИгратьБонус $1500 + 150 FS новым игрокам ИгратьБонус $350 на второй депозит
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.53
  • Экспресс дня 2 августа
  • Сегодня в 18:30
    •  3.60
  • Прогноз на матч Краснодар — Динамо
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  2.10
  • Прогноз на матч Пари НН — Локомотив
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  3.55
  • Прогноз на матч Ростов — Крылья Советов
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Акрон — Спартак
  • Футбол
  • Завтра в 13:30
    •  2.55
  • Прогноз на матч Жирона — Вулверхэмптон
  • Футбол
  • Завтра в 21:00
    •  1.97
  • Прогноз на матч Борнмут — Вест Хэм
  • Футбол
  • Завтра в 21:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Наполи — Брест
  • Футбол
  • Завтра в 20:00
    •  2.12
  • Прогноз на матч Черноморец — Арсенал Тула
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры