The Athletic: Александер Исак продолжит тренировки в составе «Ньюкасла»

Нападающийпродолжит тренировки с командой, сообщает The Athletic.

Ранее швед занимался индивидуально на базе своего бывшего клуба «Реал Сосьедад», куда уехал без уведомления руководства и главного тренера «Ньюкасла» Эдди Хау в период азиатского турне команды, которое он пропускал из-за травмы.

Это происходило на фоне активного интереса «Ливерпуля», который уже сделал предложение «сорокам» в размере 140 миллионов евро, но получил отказ. При этом мерсисайдцы сохраняют значительный интерес к 25-летнему игроку,

2 августа появилась информация, что «Ливерпуль» договорился по контракту с нападающим «Реала» Родриго.

Александер Исак перешел в «Ньюкасл» в 2022 году из «Реал Сосьедад» за 70 миллионов евро. В сезоне 2024/25 он провел 42 матча, забил 27 голов и отдал шесть результативных передач.