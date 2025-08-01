Экс-полузащитник «МЮ» Нани ведет переговоры с медиаклубом

Российский медиаклубведет переговоры с 38-летним экс-футболистоми сборной Португалии

По информации инсайдера Анара Ибрагимова и подтвержденной Telegram-каналом «Mash на спорте», команда собирается пригласить Нани на участие в двух играх и трёх тренировках в рамках Кубка Лиги Медиалиги.

Нани завершил профессиональную карьеру в декабре 2024 года. Самым ярким этапом карьеры является период в Манчестер Юнайтед. Полузащитник провел за клуб 230 матчей, забил 41 гол и отдал 65 результативных передач.

Сообщается, что Нани может получить зарплату около 15 тысяч долларов за выступления в Медиалиге. Его последним профессиональным клубом была «Эштрела».

«Альфа-Банка» — команда комика Фила Воронина, которая с весны 2024 года действует отдельно от «Амкала». С марта этим коллективом руководит экс-вратарь «Локомотива» и сборной России Сергей Овчинников.