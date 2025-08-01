ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Йоррел ХатоЙоррел Хато: «Челси» подписывает нового универсала из «Аякса»
  • 13:17
    • «Зенит» и ЦСКА в 3-м туре РПЛ рассудит арбитр Чистяков
  • 13:05
    • Семак: Ду Кейрос, Ренан и Ахметов ищут новые команды, по Луису Энрике предложений нет
  • 16:13
    • Дани Ольмо — о трансферах «Реала»: Нас не волнует, кого они подписывают
  • 14:34
    • Марио Балотелли может продолжить карьеру в клубе третьего дивизиона Испании
  • 11:32
    • Семак: Если Глушенков готов — он играет
    Все новости спорта

    Экс-полузащитник «МЮ» Нани ведет переговоры с медиаклубом

    Футбол Футбол России Медиалига
    Российский медиаклуб «Альфа-Банка» ведет переговоры с 38-летним экс-футболистом «Манчестер Юнайтед» и сборной Португалии Луишем Нани.

    Луиш Нани
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Луиш Нани

    По информации инсайдера Анара Ибрагимова и подтвержденной Telegram-каналом «Mash на спорте», команда собирается пригласить Нани на участие в двух играх и трёх тренировках в рамках Кубка Лиги Медиалиги.

    Нани завершил профессиональную карьеру в декабре 2024 года. Самым ярким этапом карьеры является период в Манчестер Юнайтед. Полузащитник провел за клуб 230 матчей, забил 41 гол и отдал 65 результативных передач.

  • Ждем Куарежму в Екатеринбурге? Клубы Медиалиги снова пытаются подписать звёзд мирового футбола
  • Прошлые попытки привезти известных иностранцев оказывались неудачными
  • 16/07/2025

    • Сообщается, что Нани может получить зарплату около 15 тысяч долларов за выступления в Медиалиге. Его последним профессиональным клубом была «Эштрела».

    «Альфа-Банка» — команда комика Фила Воронина, которая с весны 2024 года действует отдельно от «Амкала». С марта этим коллективом руководит экс-вратарь «Локомотива» и сборной России Сергей Овчинников.

    Читайте также

    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Бело-голубые» доставят проблемы «быкам» в Краснодаре?
  • «Краснодар» — «Динамо». Прогноз и ставки
  • 3.60
    •
  • «Локомотив» продолжит побеждать?
  • «Пари НН» — «Локомотив». Прогноз и ставки
  • 2.10
    •
  • Сможет ли Рублев выиграть у Сонего?
  • Рублев — Сонего. Прогноз и ставки
  • 3.20
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьФрибет €130 только по промо LS1W ИгратьБонус $1500 + 150 FS новым игрокам ИгратьБонус $350 на второй депозит
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.12
  • Экспресс дня 1 августа
  • Сегодня в 19:45
    •  3.60
  • Прогноз на матч Краснодар — Динамо
  • Футбол
  • Завтра в 20:30
    •  2.10
  • Прогноз на матч Пари НН — Локомотив
  • Футбол
  • Завтра в 20:30
    •  3.20
  • Прогноз на матч Рублев — Сонего
  • Теннис
  • Сегодня в 19:30
    •  3.55
  • Прогноз на матч Ростов — Крылья Советов
  • Футбол
  • Завтра в 18:00
    •  2.85
  • Прогноз на матч БАТЭ — Витебск
  • Футбол
  • Сегодня в 18:15
    •  2.30
  • Прогноз на матч Шальке — Герта
  • Футбол
  • Сегодня в 21:30
    •  4.50
  • Прогноз на матч Бавария — Лион
  • Футбол
  • Завтра в 16:30
    •  1.85
  • Прогноз на матч Кайрат — Улытау
  • Футбол
  • Завтра в 16:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры