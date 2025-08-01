Бубнов: Игра между ЦСКА и «Локомотивом» была ничейная

Бывший футболиствысказался о матче 1-го тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России между

У армейцев голы забили Милан Гаич и Кирилл Глебов. За «Локомотив» отличился Алексей Батраков (с пенальти).

«Вот эта игра, в принципе, она была ничейная. Но Сильянов тоже уже опытный парень, хоть и молодой. Ну сноси его, на худой конец сноси его, получай карточку. Там остаётся совсем ничего, тем более в Кубке. Куда ты его пропускаешь? Пропускаешь из ничего… Вот здесь грубая ошибка», — сказал Бубнов в видео на YouTube-канале «Коммент. Шоу».

Напомним, ЦСКА является действующим обладателем Кубка России.