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    Антон Миранчук — о жизни в Швейцарии: Не хватает общения на русском

    Футбол Сьон
    Полузащитник «Сьона» Антон Миранчук признался, что ему не хватает в Швейцарии.

    Антон Миранчук
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    Антон Миранчук

    «Общения на русском. У ребят в команде между собой какие-то приколы, подколы — хочется, чтобы и меня кто-то понимал. Разговоров на родном языке мало и у Даши. В детском садике у сына есть соотечественники, над нами живут русские — то есть, в целом общение со своими есть, но это мизер.

    Конечно же, скучаю по России — но в целом нормально, всего хватает. Нашли вот магазин с русской едой и готовим, к чему привыкли. Семья, футбол, погода — все в совокупности в порядке», — приводит слова Миранчука Sport24.

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