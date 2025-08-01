Антон Миранчук — о жизни в Швейцарии: Не хватает общения на русском

Полузащитникпризнался, что ему не хватает в Швейцарии.

«Общения на русском. У ребят в команде между собой какие-то приколы, подколы — хочется, чтобы и меня кто-то понимал. Разговоров на родном языке мало и у Даши. В детском садике у сына есть соотечественники, над нами живут русские — то есть, в целом общение со своими есть, но это мизер.

Конечно же, скучаю по России — но в целом нормально, всего хватает. Нашли вот магазин с русской едой и готовим, к чему привыкли. Семья, футбол, погода — все в совокупности в порядке», — приводит слова Миранчука Sport24.