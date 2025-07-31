Юран: В «Серик Беледиеспор» планирую сделать капитаном российского футболиста

Тренер турецкоговысказался о том, кто станет капитаном команды.

«Есть в планах, что капитаном будет россиянин, уже в контрольных матчах Кирилл Гоцук выходил с капитанской повязкой, ведь команда поменялась сильно со Второй лиги. Я смотрю, что здесь нормально, когда иностранцы капитаны. Играли на сборах, наблюдал, что ничего такого в этом нет. Понятно, что вице-капитаном будет турецкий футболист, а также вице-капитаном португалец», — цитирует Юрана ТАСС.

56-летний Юран возглавил «Серик Беледиеспор» в начале июля. По итогам минувшего сезона клуб вышел из третьего турецкого дивизиона во второй.