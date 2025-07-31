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    «Рубин» победил «Оренбург» в Кубке России

    «Рубин» — «Оренбург»: счет матча 2:0, обзор голов

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    В матче первого тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России «Рубин» в родных стенах победил «Оренбург» со счетом 2:0.

    Мирлинд Даку
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    Мирлинд Даку

    Забитыми мячами в этой игре отметились Мирлинд Даку и Олег Иванов.

    Футбол. Россия. Кубок. Группа A
    Рубин — Оренбург 2:0
    Голы: 1:0 Мирлинд Даку (пенальти) (29'), : (84'), 2:0 Олег Иванов (90') Рубин: Артур Нигматуллин, Константин Нижегородов (Егор Тесленко, 62'), Игор Вуячич, Алексей Грицаенко, Илья Рожков, Руслан Безруков, Александр Зотов (Олег Иванов, 62'), Марат Апшацев (Александар Юкич, 46'), Велдин Ходжа, Мирлинд Даку (Дардан Шабанхаджай, 62'), Никола Чумич (Дмитрий Васильев, 78') Оренбург: Николай Сысуев, Данила Хотулёв, Максим Сыщенко (Davydov V., 79'), Станислав Поройков (Ацамаз Ревазов, 46'), Александр Ломакин, Евгений Болотов, Степан Оганесян, Алексей Барановский (Bubanja V., 46'), Гедеон Гузина (Эмирджан Гюрлюк, 62'), Саид Сахархизан (Максим Савельев, 62'), Koserik N.

    Благодаря этой победе «Рубин» смог набрать первые три очка. У «Оренбурга» нет очков.

    В следующем туре Кубка России «Рубин» сыграет на выезде с «Зенитом», а «Оренбург» сразится с «Ахматом».

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