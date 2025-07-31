Круговой: Желаю Мухину больше игровой практики в «Сочи»

Защитниквысказался по поводу перехода своего одноклубникана правах аренды.

«В первое время после разрыва крестообразной связки Мухин чувствовал себя не очень хорошо. Сейчас уже получше, приходит в себя. Желаю ему больше игровой практики в "Сочи". У Макса была тяжёлая травма, поэтому сейчас ему потребуется время, чтобы прийти в себя, адаптироваться. Но он хороший футболист — уверен, что всё будет отлично», — приводит слова Кругового «Чемпионат».

Мухин проведет текущий сезон на правах аренды в южном клубе, но ЦСКА может вернуть игрока в команду.