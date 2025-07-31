В «Сьоне» высказались по поводу будущего Антона Миранчука

, агент хавбека «Сьона», ответил на вопрос о будущем футболиста.

«Действительно ли игрок может покинуть "Сьон"? Варианты возможны разные. Со "Сьоном" все в рабочем режиме, все спокойно.

Есть предложения, которые мы рассматриваем. Давайте наберемся терпения, пока рано что-то говорить», — сказал агент «СЭ».

В минувшем сезоне Антон Миранчук провел 24 матча во всех турнирах, в которых забил 2 гола и отдал 3 результативные передачи.

Ранее стало известно, что «Сьон» готов рассмотреть варианты продажи Антона Миранчука в летнее трансферное окно.