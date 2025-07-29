«Сочи» и «Крылья Советов» интересуются защитником «Спартака» Черновым

По информации Sport24 , защитник московскогоможет сменить клуб. К футболисту проявляют интерес

На данный момент официальных предложений в адрес столичного клуба не поступало, однако стороны ведут предварительные переговоры.

Ранее агент игрока Владимир Кузьмичев заявил, что Чернов покинет «Спартак», поскольку главный тренер команды Деян Станкович не видит защитника в своих планах.

Контракт Чернова с красно-белыми действует до конца декабря 2026 года. В прошедшем сезоне-2024/25 он провёл за команду 11 матчей и отметился одной результативной передачей. В новом сезоне футболист ещё ни разу не попадал в заявку на матч.