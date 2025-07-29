ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Дмитрий ПятибратовДмитрий Пятибратов: «Спартак» в матче с «Балтикой» был просто неуправляемым
  • 22:48
    • «Крылья Советов» в гостях обыграли «Краснодар» в матче Кубка России
  • 20:36
    • «Акрон» вырвал победу у «Балтики» в Кубке России, Беншимол оформил дубль
  • 20:33
    • Дубль Сергеева помог «Динамо» М обыграть «Сочи» в Кубке России
  • 20:05
    • «Кайрат» разгромил КуПС и прошел в следующий раунд квалификации Лиги чемпионов
  • 00:05
    • Мусаев: Мы сейчас или возвращаемся на землю, или это все будет продолжаться
    Все новости спорта

    Адиев прокомментировал победу «Крыльев Советов» в матче Кубка России против «Краснодара»

    Футбол Календарь Кубка России Фонбет Кубок России Футбол России Краснодар Крылья Советов
    Главный тренер «Крыльев Советов» Магомед Адиев высказался о победе своей команды в матче 1-го тура группового этапа Кубка России против «Краснодара» (2:1).

    Магомед Адиев — главный тренер «Крыльев Советов»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Магомед Адиев — главный тренер «Крыльев Советов»

    «Сложный матч, серьезный соперник играл у себя дома. Понимали, что легко не будет. Были отрезки, когда надо было терпеть. В этом плане мы ментально добавляем, у нас есть это терпение. Играем в тот футбол, в который хотим, улучшаются быстрые атаки. Забили хороший гол, потом нашли второй гол. Первый тайм был довольно неплохой в нашем исполнении. Второй тайм "Краснодар" владел инициативой, но не получилось забить, Никита выручил нашу команду. Достойный матч в нашем исполнении.

    Почему состав был близок к оптимальному? У нас было пять изменений. Когда ты не построил одну конструкцию, как я могу бежать за второй? У тебя все рухнет. Да, мы потихоньку расширяем обойму, надо вокруг людей крутиться и встать на ноги, идти дальше.

    Не удивляет ли 2 победы и ничья на старте сезона? Удивления не вызывает, я всегда стараюсь принять ситуацию, какая она есть. Я должен правильно оценить. Я думал, что наша проблема будет в несыгранности, но сейчас многие команды испытывают такие же проблемы. Очень много команд не готовы к чемпионату.

  • «Краснодар» — «Крылья Советов» 1:2. Онлайн, прямая трансляция
  • «Краснодар» проиграл на своем поле «Крыльям Советов»
  • Вчера

    • Кокарев приближается к статусу основного голкипера? Не могу сказать, что приближается. Нам нужны были два равноценных вратаря. Игр много, он будет на каком‑то этапе и в чемпионате играть. Но к игре с "Ростовом" Песьяков подходит как основной», — передает слова Адиева «Матч ТВ».

    После этого матча «Крылья Советов» занимают 2-е место в группе В Кубка России с 3 очками в активе. В следующем матче самарцы сыграют против «Ростова» в рамках РПЛ 2-го августа.

    Читайте также

    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Красно-белые» сыграют результативно
  • «Ростов» — «Спартак». Прогноз и ставки
  • 2.30
    •
  • «Локомотив» создаст проблемы армейцам?
  • ЦСКА — «Локомотив». Прогноз и ставки
  • 2.70
    •
  • «Зенит» быстро вскроет оборону грозненцев
  • «Ахмат» — «Зенит». Прогноз и ставки
  • 2.28
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьФрибет €130 только по промо LS1W ИгратьБонус $1500 + 150 FS новым игрокам ИгратьБонус $350 на второй депозит
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.97
  • Экспресс дня 30 июля
  • Сегодня в 18:45
    •  2.30
  • Прогноз на матч Ростов — Спартак
  • Футбол
  • Сегодня в 20:45
    •  2.70
  • Прогноз на матч ЦСКА — Локомотив
  • Футбол
  • Сегодня в 18:30
    •  2.28
  • Прогноз на матч Ахмат — Зенит
  • Футбол
  • Сегодня в 20:45
    •  2.20
  • Прогноз на матч Карабах — Шелбурн
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.60
  • Прогноз на матч Вест Хэм — Эвертон
  • Футбол
  • Завтра в 01:30
    •  1.86
  • Прогноз на матч Радукану — Стирнс
  • Теннис
  • Сегодня в 17:00
    •  1.74
  • Прогноз на матч Павлюченкова — Лис
  • Теннис
  • Сегодня в 17:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Линетт — Севастова
  • Теннис
  • Сегодня в 17:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры