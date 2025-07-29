Адиев прокомментировал победу «Крыльев Советов» в матче Кубка России против «Краснодара»

Главный тренервысказался о победе своей команды в матче 1-го тура группового этапа Кубка России против(2:1).

«Сложный матч, серьезный соперник играл у себя дома. Понимали, что легко не будет. Были отрезки, когда надо было терпеть. В этом плане мы ментально добавляем, у нас есть это терпение. Играем в тот футбол, в который хотим, улучшаются быстрые атаки. Забили хороший гол, потом нашли второй гол. Первый тайм был довольно неплохой в нашем исполнении. Второй тайм "Краснодар" владел инициативой, но не получилось забить, Никита выручил нашу команду. Достойный матч в нашем исполнении.

Почему состав был близок к оптимальному? У нас было пять изменений. Когда ты не построил одну конструкцию, как я могу бежать за второй? У тебя все рухнет. Да, мы потихоньку расширяем обойму, надо вокруг людей крутиться и встать на ноги, идти дальше.

Не удивляет ли 2 победы и ничья на старте сезона? Удивления не вызывает, я всегда стараюсь принять ситуацию, какая она есть. Я должен правильно оценить. Я думал, что наша проблема будет в несыгранности, но сейчас многие команды испытывают такие же проблемы. Очень много команд не готовы к чемпионату.

Кокарев приближается к статусу основного голкипера? Не могу сказать, что приближается. Нам нужны были два равноценных вратаря. Игр много, он будет на каком‑то этапе и в чемпионате играть. Но к игре с "Ростовом" Песьяков подходит как основной», — передает слова Адиева «Матч ТВ».

После этого матча «Крылья Советов» занимают 2-е место в группе В Кубка России с 3 очками в активе. В следующем матче самарцы сыграют против «Ростова» в рамках РПЛ 2-го августа.