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    «Урал» вырвал победу у «Черноморца» в Первой лиге

    «Урал» — «Черноморец»: счет матча 3:2, обзор голов

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    Во втором туре Первой лиги чемпионата России по футболу «Урал» в компенсированное время смог нанести поражение новороссийскому «Черноморцу» — 3:2.

    Сильвие Бегич
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    Сильвие Бегич

    Голы в составе хозяев забивали Мартин Секулич (23-я), Матвей Бардачев (45-2-я) и центральный защитник Сильвие Бегич, нанесший победный удар на 90-4-й минуте.

    За «Черноморец» отличились Саид Алиев (26-я) и Олег Николаев (50-я).

    Календарь и таблица ФНЛ

    Футбол. Россия. Первая лига
    Урал — Черноморец 3:2
    Голы: 1:0 Sekulic M. (23'), 1:1 Саид Алиев (26'), 2:1 Матвей Бардачев (45+2'), 2:2 Олег Николаев (50'), 3:2 Силвие Бегич (90+4') Урал: Александр Селихов, Матвей Бардачев, Силвие Бегич, Итало, Владислав Малькевич, Фаниль Сунгатулин, Тимур Аюпов (Bondarev V., 78'), Илья Ишков (Евгений Харин, 65'), Юрий Железнов (Максим Воронов, 65'), Роман Акбашев (Mosin E., 77'), Sekulic M. (Алексей Каштанов, 79') Черноморец: Matyusha M., Заур Тарба (Антон Крачковский, 69'), Заурбек Плиев, Илья Кирш, Василий Черов, Мастерной Владислав (Григорий Жилкин, 87'), Кирилл Морозов (Эльдияр Зарыпбеков, 46'), Олег Николаев, Тимур Касимов (Павел Горелов, 59'), Владислав Ложкин (Илья Жигулёв, 46'), Саид Алиев

    После этого матча «Урал» занимает 2-е место в таблице Первой лиги с 6-ю очками в активе. В следующем поединке команда встретится с «Родиной» 2-го августа.

    «Черноморец» располагается на 12-й позиции (1 балл). В следующем матче команда сыграет против тульским «Арсеналом» 3-го августа.

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