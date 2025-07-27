Хави Симонс близок к переходу в «Челси»

продолжает переговоры спо трансферу атакующего полузащитника

Как пишет журналист Филиппе Хенц, немецкий клуб сейчас ждёт официального письменного предложения от лондонского клуба. Сам игрок заинтересован в переходе в «Челси» и уже договорился с клубом по семилетнему контракту с опцией продления ещё на год.

Стоимость трансфера оценивается примерно в 70 миллионов евро, что превышает ранее озвученные суммы. Переговоры между клубами проходят в позитивном ключе и находятся на продвинутой стадии.

Хави Симонс выступает за «Лейпциг» с лета 2023 года, где в прошлом сезоне отметился 10 голами и семью результативными передачами в 25 матчах Бундеслиги.