Отец Зайнутдинова: «Динамо» с Карпиным — хороший вариант для Бактиера

Батыржан Зайнутдинов, отец футболиста, отреагировал на то, что игрок может оказаться в московском

«Я ещё не общался с сыном по возможному переходу в "Динамо" — пока мне не звонил. Я бы тоже хотел, чтобы он вернулся играть в Россию. Клуб же сейчас договаривается, как понимаю. Конечно, "Динамо" с Карпиным — хороший вариант для Бактиёра. Это его бывший тренер, наш любимый тренер», — сказал Зайнутдинов-старший «Чемпионату».

Зайнутдинов перешел в «Бешикташ» из ЦСКА летом 2023 года. В прошедшем сезоне футболист провел 12 матчей во всех турнирах, в которых отметился одной результативной передачей.