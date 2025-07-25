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    Отец Зайнутдинова: «Динамо» с Карпиным — хороший вариант для Бактиера

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    Батыржан Зайнутдинов, отец футболиста «Бешикташа» Бактиера Зайнутдинова, отреагировал на то, что игрок может оказаться в московском «Динамо».

    Бактиер Зайнутдинов
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    Бактиер Зайнутдинов

    «Я ещё не общался с сыном по возможному переходу в "Динамо" — пока мне не звонил. Я бы тоже хотел, чтобы он вернулся играть в Россию. Клуб же сейчас договаривается, как понимаю. Конечно, "Динамо" с Карпиным — хороший вариант для Бактиёра. Это его бывший тренер, наш любимый тренер», — сказал Зайнутдинов-старший «Чемпионату».

    Зайнутдинов перешел в «Бешикташ» из ЦСКА летом 2023 года. В прошедшем сезоне футболист провел 12 матчей во всех турнирах, в которых отметился одной результативной передачей.

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